Комментатор Федоров: «Слуцкий не встречался с Бабаевым. Это был наш общий знакомый, у которого кудрявые волосы»

Комментатор Дмитрий Федоров опроверг информацию о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне встречался в Москве с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым.

«То, что сейчас пишут про Леонида Викторовича в России, иногда забавно. Многие считают, что он находится в тяжелейшем положении, на грани увольнения. Вот написали, например, что что якобы Леонид Слуцкий общался с директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане отеля «Славянка», но этого не было. На встрече с ним был наш общий знакомый, у которого кудрявые волосы, как у Бабаева.

Конечно, если «Халл» проиграет 10 матчей подряд, его отправят в отставку. Но это маловероятно. Ему там очень нравится. Владельцы поддерживают. Пресса поначалу хвалила, но сейчас критикует. Впрочем, без хамства и оскорблений.

Город маленький. Все друг друга знают. Всегда остановят, скажут пару слов. На позитиве, болельщики с детьми, приятные люди. Все это передается, воодушевляет. Они видят, что он работает с утра до вечера, что в выходные ездит на матчи соперника. У них критерий – работа. В городе поняли, что он трудяга, что отдает себя делу, и для них это важно. Там можно иногда в интернете посмотреть тренировку онлайн.

Болельщики могут убедиться, что у «Халла» разнообразные упражнения, что у Слуцкого хороший контакт с игроками. Ни одного негативного слова с трибун он не слышал. В социальных сетях на фоне трех поражений появились недовольные. Но на стадионе он не сталкивался с обструкцией. Более того, фанаты его подбадривают зарядами», – сказал Федоров.