Кан видит на посту главного тренера «Баварии» Тухеля

Бывший капитан «Баварии» Оливер Кан уверен, что у экс-главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля есть хорошие шансы возглавить мюнхенский клуб.

«Тухель является тем специалистом, который здорово работает с футболистами. Но он должен принимать во внимание и то место, где он работает. Ему следует считаться с руководством клуба и его болельщиками.

В Мюнхене это очень важно. Если ему это по силам, то он абсолютный фаворит на пост главного тренера «Баварии», – приводит слова Кана Sport1.de.

После увольнения Карло Анчелотти «Баварию» возглавил Юпп Хайнкес, контракт с которым рассчитан до конца сезона.