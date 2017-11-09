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Кан видит на посту главного тренера «Баварии» Тухеля

9 ноября 2017, 08:33

Бывший капитан «Баварии» Оливер Кан уверен, что у экс-главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля есть хорошие шансы возглавить мюнхенский клуб.

«Тухель является тем специалистом, который здорово работает с футболистами. Но он должен принимать во внимание и то место, где он работает. Ему следует считаться с руководством клуба и его болельщиками.

В Мюнхене это очень важно. Если ему это по силам, то он абсолютный фаворит на пост главного тренера «Баварии», – приводит слова Кана Sport1.de.

После увольнения Карло Анчелотти «Баварию» возглавил Юпп Хайнкес, контракт с которым рассчитан до конца сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Боруссия Д Кан Оливер Тухель Томас
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