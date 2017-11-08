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  • Эмери пришлось сократить видеоразбор матчей из-за критики Неймара

Эмери пришлось сократить видеоразбор матчей из-за критики Неймара

8 ноября 2017, 12:24
12

Нападающий «ПСЖ» Неймар недоволен методами работы главного тренера команды Унаи Эмери. Как сообщается, бразилец постоянно высказывает специалисту свои претензии. В частности, форварда раздражают длительные разборы игр. По этой причине Эмери пошел на сокращение времени просмотра видео матчей.

Ранее сообщалось, что бразилец сожалеет о своем решении перейти в «ПСЖ» из «Барселоны». Близкие Неймара также не смогли пока адаптироваться к жизни в столице Франции.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 форвард выходил на поле в восьми матчах. На его счету семь голов и семь результативных передач.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Эмери Унаи
Комментарии (12)
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multi1984
1510133761
Постоянное нытьё звезд.. Этот не хочет,этот претензии,у этого голова болит… Задолбали((…
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DOCTOR PENALTY
1510133821
Для восстановления дисциплины ПСЖ должен срочно купить Ибрагимовича.
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FanatSerj
1510133883
Дзюба его поддерживает )))
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Ubuntu
1510135681
Кто там в ПСЖ главный сейчас? Эмери или Неймар?
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Sosisochkin
1510146588
Зря ты ушел из Барсы
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Sosisochkin
1510146624
В Барсе и слова никому сказать не мог, а тут прям королева
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ВасяК
1510147284
Помнится у нас тоже один игрочишко,был не доволен Эмери!!!Где Унаи,и где бомж ... ,даже фамилию противно называть???
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Фесс
1510147634
В чужой монастырь со своим уставом... Впрочем, о чем это я?
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Полная Канистра
1510148735
капризнуля малой оказался да ещё и гадким утёнком
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Diesel133
1510151604
похоже, какая-то доля правды в словах Дзюбы об Эмери присутствует! Ты главный тренер или кто?
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