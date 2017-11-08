Эмери пришлось сократить видеоразбор матчей из-за критики Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар недоволен методами работы главного тренера команды Унаи Эмери. Как сообщается, бразилец постоянно высказывает специалисту свои претензии. В частности, форварда раздражают длительные разборы игр. По этой причине Эмери пошел на сокращение времени просмотра видео матчей.

Ранее сообщалось, что бразилец сожалеет о своем решении перейти в «ПСЖ» из «Барселоны». Близкие Неймара также не смогли пока адаптироваться к жизни в столице Франции.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 форвард выходил на поле в восьми матчах. На его счету семь голов и семь результативных передач.