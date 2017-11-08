Мата может сменить «МЮ» на «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант усиления состава команды за счет приглашения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года, а переговоры о его продлении зашли в последнее время в тупик.

Известно, что «горожане» пристально следят за ситуацией. Они готовят свое предложение по контракту футболисту, если стороны не смогут договориться. Мата должен стать заменой Давиду Силве, чей контракт также истекает следующим летом.

В текущем сезоне испанец сыграл восемь игр в составе клуба в Премьер-лиге, забив один гол.