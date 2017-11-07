Усмане Дембеле может не восстановиться к матчу с «Реалом»

Врач Сакари Орава, который оперировал нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле, рассказал о восстановлении игрока.

«Восстановление проходит быстрее, чем мы ожидали. Может быть, он восстановится к игре с «Реалом», но точно сказать нельзя. Гарантировать этого не могу.

Он может начать к работать с мячом в середине ноября. Существует небольшой риск рецидива, но он маловероятен. Усмане молодой парень, поэтому все должно быть хорошо», — сказал Орава.

Дембеле получил травму подколенного сухожилия в сентябре. Матч «Реал» – «Барселона» состоится 20 декабря.