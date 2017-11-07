Маскерано: «ЧМ-2018 для нынешнего поколения сборной — последний шанс выиграть что-то»

Защитник сборной Аргентины и «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал об ожиданиях от ЧМ-2018 аргентинскому сайту TyC Sport.

«Надеюсь, мы вынесли урок из трудностей во время квалификации к чемпионату мира. Мы хотим построить команду, которая сумеет хорошо выступить в России.

Месси и другие игроки сборной Аргентины получат еще одну возможность выиграть ЧМ. Многое будет зависеть от того, как команда подготовится к турниру. Он станет последним шансом нынешнего поколения игроков выиграть что-то», — сказал Маскерано.

Сборная Аргентины проведет товарищеский матч со сборной России 11 ноября в Москве. Затем аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют со сборной Нигерии 14 ноября.