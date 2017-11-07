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  • Зобнин — о сравнении с Гаттузо и Давидсом: «Я не похож на них. Я похож сам на себя»

Зобнин — о сравнении с Гаттузо и Давидсом: «Я не похож на них. Я похож сам на себя»

7 ноября 2017, 20:00
12

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью пресс-службе сборной России отреагировал на сравнения с экс-игроком «Барселоны» Эдгаром Давидсом и экс-игроком «Милана» Дженнаро Гаттузо. Также он рассказал о том, можно ли ему заниматься экстремальными видами спорта.

– Есть ли у вас или у других кубов практика внесения в контракт пунктов о запрете на катание на горных лыжах, на сноуборде и на другие заведомо опасные мероприятия?

– Практика такая есть. У меня, по-моему, нету такого пункта. Но я прекрасно понимаю, что если буду кататься на лыжах, могу получить травму.

Поэтому я не катаюсь на лыжах и не занимаюсь опасными видами спорта.

– А хочется?

– Нет. Если честно, я даже не умею.

– Многие болельщики сравнивают вас с Гаттузо, с Давидсом? Вам такое сравнение льстит?

– Я похож на Зобнина и ни на кого больше. Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя.

Напомним, что игрок восстановился от травмы колена, полученной летом в товарищеской встрече со сборной Венгрии.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (12)
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1510074324
правильно Роман будь всегда самим собой и мы тебя будем видеть таким какой ты есть нам чужая слава не нужна у них там свои герои а ты наш
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oyabun
1510074663
Был у нас один "русский Месси". КБ болельщики поймут о ком я. Точнее он и есть, но такое сравнение сейчас уже звучит скорее как насмешка. Так что, считаю, что подобные сравнения со звездами мировой величины в футболе, скорее вредят игрокам и скромность Романа в данном случае выше всяких похвал. Очень правильно сказал "Я похож на Зобнина и ни на кого больше".
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avera
1510077554
Пока никакого сравнения.Ещё земля и небо.
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qwera 1969
1510077563
Да ты воще пока никто и звать тебя никак...
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qwera 1969
1510077643
С Бузовой чем то похожи.....
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Спартач_навсегда
1510080590
Рома-красава,главное не зазнаваться,эта травма блин не вовремя ......ждем с Краснодаром тебя ,давай набирай форму,и вперед в бой с новыми силами!!!!Удачи тебе и всем нам!!! впереди очень сложные и важные матчи,и ,уверен ,что мы еще поборемся за лч как минимум,ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
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Поль
1510089305
Ты давай лучше возвращайся быстрее!
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Диктор
1510117486
Правильно индивидуальность это прежде всего.
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OfaZavr
1510127622
правильно, можно перенимать сильные качества от каждого помаленьку но сохранять свою индивидуальность и стиль.
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