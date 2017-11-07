Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью пресс-службе сборной России отреагировал на сравнения с экс-игроком «Барселоны» Эдгаром Давидсом и экс-игроком «Милана» Дженнаро Гаттузо. Также он рассказал о том, можно ли ему заниматься экстремальными видами спорта.

– Есть ли у вас или у других кубов практика внесения в контракт пунктов о запрете на катание на горных лыжах, на сноуборде и на другие заведомо опасные мероприятия?

– Практика такая есть. У меня, по-моему, нету такого пункта. Но я прекрасно понимаю, что если буду кататься на лыжах, могу получить травму.

Поэтому я не катаюсь на лыжах и не занимаюсь опасными видами спорта.

– А хочется?

– Нет. Если честно, я даже не умею.

– Многие болельщики сравнивают вас с Гаттузо, с Давидсом? Вам такое сравнение льстит?

– Я похож на Зобнина и ни на кого больше. Не считаю, что я похож на Гаттузо или на Давидса. Я похож сам на себя.

Напомним, что игрок восстановился от травмы колена, полученной летом в товарищеской встрече со сборной Венгрии.