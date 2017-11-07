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  • Денисов: «Прошу больше не поднимать тему моего вызова или невызова в сборную России»

Денисов: «Прошу больше не поднимать тему моего вызова или невызова в сборную России»

7 ноября 2017, 18:30
37

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заявил, что больше не хотел бы поднимать тему своего отсутствия в сборной России.

Напомним, в последний раз хавбек вызывался в национальную команду еще Леонидом Слуцким накануне Евро-2016. После того как сборную в августе 2016 года возглавил Станислав Черчесов, 33-летний футболист ни разу не появился в ее составе.

«Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты.

Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной.

Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик», – сказал Денисов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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OfaZavr
1510069674
так то оно так, но почему Черчесов не руководствуется спортивными принципами а личными отношениями и Мудко ему это позволяет.
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СШГЭС
1510069788
Хреново, когда личное выше общего.
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Сибирь за Спартак
1510070014
Играй лучше всех и общественность через прессу надавит на тренера. Это не его частная лавочка, а сборная страны.
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Rustam aka OkS
1510070165
Парень всегда мне нравился,и в зените и в динамо да и в пресловутом анжи... В Локо заново родился... Мы не знаем всех тонкостей их разногласий с усачем,но то что он лучший опорник с российским паспорт да и во всем РФЛ,думаю,это точно.
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acer2003
1510070466
Хорошо сказал, кто такой Чёртчесов всем известно
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shinnik
1510071226
Своеобразный каминг-аут...,требующий определённого мужества.. Как к человеку можно относиться по всякому,но, как к мужику Игорю одно уважение.
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Полная Канистра
1510072815
игорёк ещё не вечер может после этих ближайших товарняков этого салама не будет можешь спокойно возвращаться
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DOCTOR PENALTY
1510074942
С человеческой точки зрения Денисов явно изменился, ушёл в позитив, просто молодец. А вот по игровым качествам, на мой взгляд, он сейчас самый стабильный, причём стабильно играет весь чемпионат, в каждом матче. И как заряжен, не могу найти с кем сравнить даже. Так что Саламычу большой-большой привет...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1510075598
Дорогой Станислав Саламович! Прошу Вас уволить Вас по собственному желанию.
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Виктор12
1510080229
Некоторые усиленно проталкивают Денисова и, буквально, СИЛКОМ его НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову! Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов по уровню игры НЕ СООТВЕТСТВУЕТ сборной! Если бы я выбирал состав, то однозначно, пригласил бы Зобнина, а не Денисова. Да и по Глушакову и Комбарову решение принято верное! Спрашивается! Зачем Денисова всё время НАВЯЗЫВАТЬ Черчесову??? Даже в прошедшем матче Локомотива с Зенитом, Денисов играл средне и ничем не выделялся! А в уже проведённых матчах Денисов играл хуже всех в клубе! И те поражения, которые имеет Локомотив прямая вина Денисова! НИЗКИЙ уровень футболиста Денисова очень наглядно показал последний матч Локомотива с ЦСКА. 2 гола армейцы забили Локомотиву из под Денисова. А недавний домашний матч Локомотива с Шерифом, где Денисов полностью ПРОВАЛИЛ игру. Какой Денисов??? В какую сборную??? Денисов стимулирует ПЛЯСКИ вокруг себя, вот поэтому они и продолжаются! Игорю Денисову не место в сборной! Как он безобразно сыграл в матче с Уфой! Поражение Локомотива, в том числе, и на его совести. Как с такой безобразной игрой брать Денисова в сборную??? Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А сейчас Денисов сдулся и не играет. Следовательно: - Черчесову НЕ НУЖЕН игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Станислав Черчесов правильно сделал, что не вызвал Денисова в сборную! Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Давно пора прекратить сборную свистопляску вокруг Денисова! Пусть Денисов, для начала, повысит свой уровень игры за Локомотив, а по блату его в сборную никто приглашать НЕ БУДЕТ. Всё это уже в прошлом и незачем к ним Черчесову возвращаться!!! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
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