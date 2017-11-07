Денисов: «Прошу больше не поднимать тему моего вызова или невызова в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов заявил, что больше не хотел бы поднимать тему своего отсутствия в сборной России.

Напомним, в последний раз хавбек вызывался в национальную команду еще Леонидом Слуцким накануне Евро-2016. После того как сборную в августе 2016 года возглавил Станислав Черчесов, 33-летний футболист ни разу не появился в ее составе.

«Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты.

Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной.

Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик», – сказал Денисов.