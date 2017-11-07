Азар потроллил «Манчестер Юнайтед» после победы «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0) на своей странице в инстаграме немного потроллил манкунианцев.

Бельгиец опубликовал фото, на одной половине которого он прогуливается со своей собакой, а вторая состоит из трех кадров из поединка с «красными дьяволами», где игрок ведет борьбу с соперниками.

«Сегодня на прогулке на моей второй работе мне было немного легче, чем в игре против «Манчестер Юнайтед», – подписал фото Азар.