Роуз не видит проблем в отношениях с Покеттино

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз не видит проблем в отношениях с главным тренером команды Маурисио Покеттино.

«Могу сказать, что сейчас с моей стороны все забыто. Думаю, со стороны клуба и тренера также все в порядке. Я бы не хотел зацикливаться на прошлом, если мы хотим двигаться вперед, выиграть Премьер-лигу и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Что касается отношений с Покеттино, то у нас с ним все в порядке, нет никаких проблем, мы разговариваем каждый день. Другие игроки не дадут мне соврать: в течение последних трех лет я общаюсь с ним чаще всего, постоянно бываю в его офисе», – сказал Роуз.

Стоит отметить, что ранее Роуз выступил с критикой трансферной политики руководства клуба. Он хотел, чтобы клуб покупал только качественных, дорогих футболистов.