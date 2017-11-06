Канищев: «Игры у «Зенита» нет, а удача от них отвернулась. Отсюда и результат»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев назвал причины того, почему команда из Санкт-Петербурга не может на протяжении пяти матчей обыграть соперника. По его словам, все дело в удаче.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– Почему «Зенит» уже в четырех матчах не может поразить ворота соперника, а на протяжении пяти – выиграть? У вас есть объяснение?

– Есть, но это субъективное мнение. У «Зенита» нет хорошо поставленной игры, которая давала бы результат. Когда команда сыграна и у нее все ладится, то она, даже не реализуя некоторые моменты, все равно в конечном итоге добивается своего. Раньше были какие-то хаотичные комбинации, которые приносили успех. Везло Кокорину – он забивал. Хотя всего по полгола за игру, если судить по статистике, – 8 мячей за 16 сыгранных туров РФПЛ. А это не так много, если брать во внимание, сколько забивают лучшие бомбардиры в ведущих европейских чемпионатах. Словом, комбинационной игры нет, а удача от «Зенита» отвернулась. Отсюда и результат.

– Кроме удачи есть еще и тренер, который каждый день работает с командой, видит состояние своих игроков. Не кажется ли вам, что Манчини сейчас чувствует психологическую неуверенность, поскольку до сих пор не знает, на кого делать ставку. Отсюда и постоянная ротация состава?

– В своих прежних клубах Манчини всегда работал с классными исполнителями высокого уровня. Сейчас у него футболисты очень средние. Правда, и чемпионат тоже довольно средний. Каким бы великим тренер не был, и какой бы харизмой не обладал, он все равно зависит от тех игроков, с кем работает, поскольку на поле все решают футболисты, а не их наставник. Если они не могут исполнить поставленных тренером задач, то результата не будет. Наверное, поэтому Манчини сейчас немного в панике, поскольку с тем материалом, который он имеет, его идеи и взгляды на футбол сложно воплотить в жизнь, даже с учетом того, что «Зенит» усилился пятью аргентинцами, но они тоже достаточно среднего уровня, хотя и добротные применительно к российскому чемпионату. Не исключено, что в настоящий момент они утратили форму, устали и на этом фоне не могут играть как прежде, поскольку высокого мастерства у них нет. Вот Манчини и находится в растерянности, что теперь со всем этим делать.

– Какой выход: продолжать ротацию или идти по пути того же Дика Адвоката, на протяжении длительного времени игравшего в «Зените» одним и тем же составом?

– Скорее всего, Манчини потребует от руководства провести усиление команды, осуществить новые трансферы, поскольку понимает, что с этим составом больших успехов не достичь. Хотя «Зенит» и так уже потратил на покупку новых игроков порядка 85 миллионов евро. А в итоге пока только второе место в чемпионате и еще неизвестно, как дело дальше пойдет.