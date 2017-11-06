Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канищев: «Игры у «Зенита» нет, а удача от них отвернулась. Отсюда и результат»

Канищев: «Игры у «Зенита» нет, а удача от них отвернулась. Отсюда и результат»

6 ноября 2017, 06:52
5

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев назвал причины того, почему команда из Санкт-Петербурга не может на протяжении пяти матчей обыграть соперника. По его словам, все дело в удаче.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– Почему «Зенит» уже в четырех матчах не может поразить ворота соперника, а на протяжении пяти – выиграть? У вас есть объяснение?

– Есть, но это субъективное мнение. У «Зенита» нет хорошо поставленной игры, которая давала бы результат. Когда команда сыграна и у нее все ладится, то она, даже не реализуя некоторые моменты, все равно в конечном итоге добивается своего. Раньше были какие-то хаотичные комбинации, которые приносили успех. Везло Кокорину – он забивал. Хотя всего по полгола за игру, если судить по статистике, – 8 мячей за 16 сыгранных туров РФПЛ. А это не так много, если брать во внимание, сколько забивают лучшие бомбардиры в ведущих европейских чемпионатах. Словом, комбинационной игры нет, а удача от «Зенита» отвернулась. Отсюда и результат.

– Кроме удачи есть еще и тренер, который каждый день работает с командой, видит состояние своих игроков. Не кажется ли вам, что Манчини сейчас чувствует психологическую неуверенность, поскольку до сих пор не знает, на кого делать ставку. Отсюда и постоянная ротация состава?

– В своих прежних клубах Манчини всегда работал с классными исполнителями высокого уровня. Сейчас у него футболисты очень средние. Правда, и чемпионат тоже довольно средний. Каким бы великим тренер не был, и какой бы харизмой не обладал, он все равно зависит от тех игроков, с кем работает, поскольку на поле все решают футболисты, а не их наставник. Если они не могут исполнить поставленных тренером задач, то результата не будет. Наверное, поэтому Манчини сейчас немного в панике, поскольку с тем материалом, который он имеет, его идеи и взгляды на футбол сложно воплотить в жизнь, даже с учетом того, что «Зенит» усилился пятью аргентинцами, но они тоже достаточно среднего уровня, хотя и добротные применительно к российскому чемпионату. Не исключено, что в настоящий момент они утратили форму, устали и на этом фоне не могут играть как прежде, поскольку высокого мастерства у них нет. Вот Манчини и находится в растерянности, что теперь со всем этим делать.

– Какой выход: продолжать ротацию или идти по пути того же Дика Адвоката, на протяжении длительного времени игравшего в «Зените» одним и тем же составом?

– Скорее всего, Манчини потребует от руководства провести усиление команды, осуществить новые трансферы, поскольку понимает, что с этим составом больших успехов не достичь. Хотя «Зенит» и так уже потратил на покупку новых игроков порядка 85 миллионов евро. А в итоге пока только второе место в чемпионате и еще неизвестно, как дело дальше пойдет.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Канищев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1509948638
все правильно наконец то хоть кто то высказал здравую мысль, а то всякие Орловы только и хвалят и Кокорина и команду которой до сих пор нет просто есть набор посредственных игроков
Ответить
fanchik
1509948899
С Канищевым можно полностью согласиться.Манчини действительно выглядит не уверенным,а трудностм еще впереди у Зенита ,потому что игра не впечатляет и для 5-х аргентинцев впереди зима а это сложный момент для "теплокровных" для адаптации
Ответить
Павелий
1509951407
И это имея 2 полноценных состава? Ещё 5 аргентинцев, чтобы ещё больше обдриусситься? Только очищение через ФНЛ и направление ГОДОВОЙ зарплаты зенитовцев в детские дома и футбольные школы!
Ответить
Urry
1509954866
Удача, приди, верчу кручу запутать хочу
Ответить
OfaZavr
1509959493
это не игроки средние а тренер средний, ему бы только звезд а Божович вон даже без такого уровня игроков которые есть у Зенита может и их обыграть и команду поднять.
Ответить
Главные новости
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
2
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
10
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Все новости
Все новости
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
10
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
9
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
16
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+