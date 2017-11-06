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  • Бубнов: «У «Спартака» появляются отличные шансы на попадание в тройку лучших команд РФПЛ»

Бубнов: «У «Спартака» появляются отличные шансы на попадание в тройку лучших команд РФПЛ»

6 ноября 2017, 01:40
10

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» (3:1).

«Еще до матча говорил, что у «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ с точки зрения индивидуального мастерства. Благодаря этому красно-белые могут победить практически в любом матче. С «Уфой» же все три гола – Фернандо, Промеса и Адриано – стали следствием исполнительного уровня.

«Спартак» пропустил первым, но хорошо, что случилось это в самом дебюте встречи. Москвичам удалось переломить ход встречи и завладеть инициативой практически на все 90 минут. Что касается «Уфы», то она все свои матчи проводит в таком ключе. Если у соперника нет индивидуально сильных игроков, то вскрыть ее оборону крайне сложно. У «Спартака» такие футболисты были.

С учетом того, что конкуренты теряют очки и борьба обостряется, у «Спартака» появляются отличные шансы побороться, прежде всего, за попадание в тройку. Все-таки отрыв от первого места пока слишком большой, чтобы говорить о возвращении в чемпионскую гонку. Отыграть его «Спартаку» будет очень непросто», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Супермачо
1509922177
Опять переобулся на ходу, тупень лысый. Нормальные спартачи в чемпионство верить не переставали. А ты г...ом команду поливаешь с завидной регулярностью.
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Fancyfall
1509922716
будет то, что будет. а если удастся, взять и кубок, и чемп, будет оличный сезон! )
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Par Mezan
1509931225
Самая народная команда объявила - играем по чесноку. Всё - как на Чемпионате Мира... никаких гомесов, промесов, адрианов-челенетанов! И чтоб никто не бубнил!..Спартак - чемпион. А комментатор проспартаковский - ГАНДОН!
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Диктор
1509945282
Не считаю что восемь очков очень большой отрыв-все возможно.
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Александ1982
1509959446
еще играть и играть,какая тройка вперед на первое место!!! шансы хорошие!!
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Par Mezan
1510342525
Спартаку - толстый болт в свиное рыло!
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