Бубнов: «У «Спартака» появляются отличные шансы на попадание в тройку лучших команд РФПЛ»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» (3:1).

«Еще до матча говорил, что у «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ с точки зрения индивидуального мастерства. Благодаря этому красно-белые могут победить практически в любом матче. С «Уфой» же все три гола – Фернандо, Промеса и Адриано – стали следствием исполнительного уровня.

«Спартак» пропустил первым, но хорошо, что случилось это в самом дебюте встречи. Москвичам удалось переломить ход встречи и завладеть инициативой практически на все 90 минут. Что касается «Уфы», то она все свои матчи проводит в таком ключе. Если у соперника нет индивидуально сильных игроков, то вскрыть ее оборону крайне сложно. У «Спартака» такие футболисты были.

С учетом того, что конкуренты теряют очки и борьба обостряется, у «Спартака» появляются отличные шансы побороться, прежде всего, за попадание в тройку. Все-таки отрыв от первого места пока слишком большой, чтобы говорить о возвращении в чемпионскую гонку. Отыграть его «Спартаку» будет очень непросто», – сказал Бубнов.