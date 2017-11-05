Головин не сыграет с «Локомотивом», в воротах железнодорожников появится Коченков 

Стали известны стартовые составы на центральный матч 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин получил травму на предматчевой тренировке. Игрок вынужден пропустить встречу. У «Локо» вместо травмированного Гилерме в воротах сыграет Антон Коченков.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Набабкин, Щенников, Фернандес, Натхо, Хосонов, Вернблум, Витиньо, Дзагоев.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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