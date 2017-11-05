Нигматуллин: «Переход Медведева в «Локо»? Это шаг назад»

Экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о голкипере железнодорожников Никите Медведеве, который перешел в «Локо» из «Ростова».

— Что можете вообще сказать о Медведеве? Игрок перешел из «Ростова» и осел в запасе.

– Меня удивляет, что молодой парень сидит на скамейке и совсем не играет. У «Локомотива» есть молодежная команда, «Казанка» выступает в ПФЛ, но он нигде не принимает участие и просто сидит на лавке. Не собираюсь заниматься нравоучениями, но только для профессионального роста мало одних лишь тренировок.

– Переход Медведева в «Локомотив» – ошибка?

– Я не знаю, какие цели он преследовал. Но то, что он не будет играть, было понятно с первого дня. Гилерме на данный момент большой авторитет в команде и однозначный первый номер.

Если говорить о развитии карьеры Медведева, то переход в «Локомотив» – шаг назад. В «Ростове» он был основным вратарем почти весь сезон. А уровень развития голкипера на лавке равен нулю. Можно быть чемпионом мира по тренировкам, но в игре это пользы не принесет.

– Не затрясутся ли у него коленки перед ЦСКА из-за недостатка практики и опыта?

– Ну, ему же не 18 лет, он в футбол играет не первый год. Он сможет настроиться должным образом, в первую очередь, психологически. А вот к матчу с «Шерифом» он оказался не готов. По большому счету, два удара – два гола. Но в защиту скажу, что в холодную погоду выходить на замену вратарю всегда непросто.

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.