Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нигматуллин: «Переход Медведева в «Локо»? Это шаг назад»

5 ноября 2017, 12:39
10

Экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о голкипере железнодорожников Никите Медведеве, который перешел в «Локо» из «Ростова».

— Что можете вообще сказать о Медведеве? Игрок перешел из «Ростова» и осел в запасе.

– Меня удивляет, что молодой парень сидит на скамейке и совсем не играет. У «Локомотива» есть молодежная команда, «Казанка» выступает в ПФЛ, но он нигде не принимает участие и просто сидит на лавке. Не собираюсь заниматься нравоучениями, но только для профессионального роста мало одних лишь тренировок.

– Переход Медведева в «Локомотив» – ошибка?

– Я не знаю, какие цели он преследовал. Но то, что он не будет играть, было понятно с первого дня. Гилерме на данный момент большой авторитет в команде и однозначный первый номер.

Если говорить о развитии карьеры Медведева, то переход в «Локомотив» – шаг назад. В «Ростове» он был основным вратарем почти весь сезон. А уровень развития голкипера на лавке равен нулю. Можно быть чемпионом мира по тренировкам, но в игре это пользы не принесет.

– Не затрясутся ли у него коленки перед ЦСКА из-за недостатка практики и опыта?

– Ну, ему же не 18 лет, он в футбол играет не первый год. Он сможет настроиться должным образом, в первую очередь, психологически. А вот к матчу с «Шерифом» он оказался не готов. По большому счету, два удара – два гола. Но в защиту скажу, что в холодную погоду выходить на замену вратарю всегда непросто.

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Нигматуллин Руслан Медведев Никита
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1509875753
согласен , зря ушел из Ростова.
Ответить
hevbn 28
1509877239
Абсолютно согласен с Русланом, с футбольной точки зрения любому игроку в мире лучше играть на средненькую команду , чем сидеть на лавке в топ , особенно для молодого игрока. Но мы действительно не знаем, что хочет от жизни Медведев может его вполне устраивает играть в режиме десяти матчей в год и получать не плохие деньги , что само по себе жаль для болельщиков , но не для него самого.
Ответить
Chesn0k
1509877593
бразик сломался, шанс для медведева
Ответить
vick-north-west
1509878224
всегда непросто - пишется слитно.
Ответить
aimer1988
1509879204
Ну вот не надо про два удара, он после этого штрафной вытащил сложный и еще с игры спас
Ответить
DeviDjons
1509883369
Всё норм у Медведя, Гиля уже не молод, если проявит себя пока тот травмирован всё пойдет налад. Кстати Нигматулин приблизительно так же начинал в Локо!
Ответить
сейду
1509883708
Он в годах не виноват. Защитники забыли повязать подарочные ленты на мяч, когда выносили его.
Ответить
Главные новости
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
2
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
7
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Все новости
Все новости
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
7
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
9
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
4
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
16
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+