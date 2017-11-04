Румменигге: «Бавария» может купить Санчеса в январе»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможной покупке нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Думаю, Санчес уже давно все решил сам. Предположу, что этот трансфер может состояться в январе.

В любом случае, он не будет прямой заменой Роберту Левандовскому, потому что не играет на позиции центрального нападающего», – сказал Румменигге.

В текущем сезоне 28-летний форвард забил два гола и отдал три результативные передачи в девяти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

Напомним, интерес к игроку сборной Чили также проявляет «Манчестер Сити».