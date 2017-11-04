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  • Глава ФНЛ: «Мутко обещал помочь решить проблемы «Луча-Энергии»

Глава ФНЛ: «Мутко обещал помочь решить проблемы «Луча-Энергии»

4 ноября 2017, 16:12
13

Глава ФНЛ Илья Ефремов поделился мнением о жесте игроков «Луча-Энергии» перед матчем 21-го тура против «Химок» (1:1).

Игроки клуба из Владивостока вышли на поле с 15-минутным опозданием в знак недовольства невыплатой зарплаты.

«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с «Химками», — это не совсем правильный поступок. Но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому по-человечески я их понять могу. О проблемах «Луча» знаю не понаслышке. В течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.

Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет», — сказал Ефремов.

Ранее главный тренер «Луча» Жолт Хорняк сказал, что у команды нет денег на чай.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Луч Мутко Виталий
Комментарии (13)
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insider_retro
1509802173
Для клуба с Владивостока транспортная составляющая расходов очень солидная... По хорошему, если не брать в расчёт всякие лозунги про безграничный спорт, следует играть в региональной группе "Восток"... Посмотрим, какие есть рычаги для урегулирования ситуации у главы ФНЛ... Кроме громких заявлений...
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3a zenit
1509803770
вообще считаю что в футбол на ДВ нужно госбабки тоннами вливать(строить крытые стадионы и прочую лабуду).Там другой мир и руководство регионов в своё жало только жрёт им плевать на людей,а виноват Путин.Мудко вообще о ху ел внатуре.
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ROSTOV SUPER
1509804427
Мы им поможем , сказал Мудко , сплавим в ПФЛ зона Восток , чтобы далеко не летать !
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subbotaspartak
1509804928
Не губите, мужики, не губите! Покормите пацанов, покормите. А Мудко знатный попугай, Ну может быть заварит чай.
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Chernyi Lis
1509805882
ну если мутко сказал то конечно луч станет первым!)))корень зла ищи плять и наказывай..но это не тебе!
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Сибирь за Спартак
1509806905
Поможет добрым советом.
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mihail200606
1509807225
не пойму я почему надо помогать футбольным клубам и тратить на этих дармоедов казенные деньги... нет умелых менеджеров , способных держать клуб на плаву, найти хозяина/спонсоров и т.д., не хотят в этом помочь региональные власти - до свиданья.. в сибири и на дальнем востоке не так много футбольных клубов и я не верю, что в таком богатом регионе нельзя найти человека по типу Галицкого , держать там 1-2-3 клуба на уровне РФПЛ..
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Полная Канистра
1509813240
на дальнем востоке и Сибири очень богатые недра всё качают и пилят леса алмазы достают а деньги не остаются всё в центр уходит вот и вся пеьрушка
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