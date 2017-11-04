Глава ФНЛ: «Мутко обещал помочь решить проблемы «Луча-Энергии»

Глава ФНЛ Илья Ефремов поделился мнением о жесте игроков «Луча-Энергии» перед матчем 21-го тура против «Химок» (1:1).

Игроки клуба из Владивостока вышли на поле с 15-минутным опозданием в знак недовольства невыплатой зарплаты.

«Мы считаем, что та акция, которая сегодня была перед матчем с «Химками», — это не совсем правильный поступок. Но, видимо, ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому по-человечески я их понять могу. О проблемах «Луча» знаю не понаслышке. В течение последних полутора лет мы этому клубу уделяли больше времени — постоянно всплывало то одно, то другое. Мне известно о долгах клуба, в том числе перед транспортными компаниями. В прошлом сезоне мы помогали найти возможность, чтобы они возобновили чемпионат в марте.

Сейчас поменялся руководитель региона, есть достаточно много людей, которые хотели бы участвовать в работе этого клуба. Знаю, что министр спорта Приморского края в пределах своей компетенции пытается помочь. С Виталием Леонтьевичем я недавно обсуждал эту тему, он обещал посодействовать. Надеюсь, что в ближайшее время наступит хоть какая-то ясность. Иначе профессиональный футбол во Владивостоке исчезнет», — сказал Ефремов.

Ранее главный тренер «Луча» Жолт Хорняк сказал, что у команды нет денег на чай.