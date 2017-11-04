Тренер «Луча-Энергии»: «У команды уже нет денег на чай!»

Встреча 21-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» – «Химки» (1:1) началась с 15-минутным опозданием. Главный тренер хозяев Жолт Хорняк прокомментировал ситуацию.

«Так решила команда. Все знают, что у нас большие проблемы. Полностью поддержал команду. При этом сказал ребятам: «Когда мы выходим на поле, все-таки надо играть, но и на то, что творится в раздевалке, нельзя закрывать глаза».

Здесь очень большие проблемы. Очень тяжело, когда игрокам всю неделю приходится заниматься другими делами, а не футбольными. У команды уже нет денег на чай! Не просто нет зарплаты и питания, а после тренировки у команды нет возможности выпить чаю!» – сказал словак.

Клуб из Владивостока занимает 18-е место в турнирной таблице.