Тошич назвал «Партизан» единственным клубом, в котором он, как и в ЦСКА, чувствует себя как дома

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, присоединившийся минувшим летом к «Партизану», отметил, что белградский клуб – единственное место, в котором он, как и армейской команде, чувствует себя как дома.

«Партизан» – единственный клуб после ЦСКА, где я сходу почувствовал себя как дома. Если честно, именно поэтому выбрал эту команду. С первого дня появилось ощущение, будто бы никогда не уходил отсюда. Поэтому все отлично», – сказал Тошич.

Серб защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. С августа 2007 по январь 2009 он выступал за «Партизан».