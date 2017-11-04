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  • Тошич назвал «Партизан» единственным клубом, в котором он, как и в ЦСКА, чувствует себя как дома

Тошич назвал «Партизан» единственным клубом, в котором он, как и в ЦСКА, чувствует себя как дома

4 ноября 2017, 15:47
4

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, присоединившийся минувшим летом к «Партизану», отметил, что белградский клуб – единственное место, в котором он, как и армейской команде, чувствует себя как дома.

«Партизан» – единственный клуб после ЦСКА, где я сходу почувствовал себя как дома. Если честно, именно поэтому выбрал эту команду. С первого дня появилось ощущение, будто бы никогда не уходил отсюда. Поэтому все отлично», – сказал Тошич.

Серб защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. С августа 2007 по январь 2009 он выступал за «Партизан».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Партизан Тошич Зоран
Комментарии (4)
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VITPO
1509800003
Удачи, Зоран!
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ПФК ЦСКА Моscow
1509804350
удачи! ждем на ЧМ!
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Dominator777
1509809658
Тошич - настоящий армеец: для него армейские клубы - дом.
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OfaZavr
1509810331
зря все таки ЦСКА не стал продлевать с ним, в нынешней ситуации очень пригодился бы.
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