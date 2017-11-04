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Моуринью: «С уважением приму любую реакцию болельщиков «Челси»

4 ноября 2017, 15:39
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне выездного матча 11-го тура АПЛ с «Челси» подчеркнул, что не имеет никаких проблем с болельщиками синих.

Напомним, португальский специалист возглавлял «пенсионеров» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.

«Фанаты «Челси»? Это не проблема. Когда я гуляю по улице, я встречаю много поклонников синих, особенно в том районе, где живу. И из них мне ни разу не попалось ни одного неприятного.

То, что происходит на стадионе, – совсем другое дело. Когда я приезжаю на «Стэмфорд Бридж», я являюсь тренером соперника «Челси», поэтому я с уважением принимаю любую возможную реакцию фанатов», – сказал Моуринью.

Встреча «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Челси Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Berikosha
1509880446
еще и ужин примет от Абрама)))
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