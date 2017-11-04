В Италии считают, что Гаттузо – единственный реальный кандидат на замену Монтелле

Наставник молодежки «Милана» Дженнаро Гаттузо остается наиболее вероятным кандидатом пост главного тренера первой команды.

Предполагается, что Винченцо Монтелла может быть уволен, если «россонери» не смогут победить «Сассуоло» в ближайшем матче Серии А. По информации источника, единственной реальной альтернативой на данный момент является Гаттузо.

В своей карьере 39-летний специалист возглавлял «Сьон» (три матча) и «Палермо» (восемь матчей). Также в течение 17-ти встреч он руководил греческим ОФИ в 2014 году. Помимо этого, Гаттузо с 2015 по 2017 год работал с «Пизой» в Серии С.