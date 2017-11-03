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  • «Марсель» дисквалифицировал Эвра за удар болельщика ногой в голову

«Марсель» дисквалифицировал Эвра за удар болельщика ногой в голову

3 ноября 2017, 23:23
6

Защитник «Марселя» Патрис Эвра получил дисквалификацию со стороны клуба за удар болельщика по голове. Кроме того, на 36-летнего француза могут быть наложены дисциплинарные взыскания.

Инцидент произошел перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараеш» (0:1). Футболист получил красную карточку до начала встречи.

УЕФА может наказать Эвра дисквалификацией от пяти матчей до девяти месяцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самое дикое удаление года. Эвра ударил своего фаната (еще до матча!)

Источник: ФК «Марсель»
Франция. Лига 1 Марсель Эвра Патрис
Комментарии (6)
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DeviDjons
1509741914
Он просто с детства его не любил!
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alex kidn
1509742244
Жестко
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mialkov
1509743235
Ударил белого! Вот где расизм!))
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hunta
1509744618
"Эвра ударил своего фаната", это у них такие сексуальные игры....
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Mihei888
1509747339
У него кумир Эрик Кантона) "если что обессудьте точно не помню как его зовут"
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OfaZavr
1509783376
а болельщиков найти и наказать не собираются? как всегда нашли следствие а не причину.
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