«Марсель» дисквалифицировал Эвра за удар болельщика ногой в голову

Защитник «Марселя» Патрис Эвра получил дисквалификацию со стороны клуба за удар болельщика по голове. Кроме того, на 36-летнего француза могут быть наложены дисциплинарные взыскания.

Инцидент произошел перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараеш» (0:1). Футболист получил красную карточку до начала встречи.

УЕФА может наказать Эвра дисквалификацией от пяти матчей до девяти месяцев.

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Самое дикое удаление года. Эвра ударил своего фаната (еще до матча!)