FBA: вице-президент «Монако» Васильев – лучший руководитель клуба-2017

Организаторы награды Football Business Awards (награда футбольного бизнеса) объявили результаты за 2017 год. Об этом сообщил официальный сайт FBA.

Российский вице-президент «Монако» Вадим Васильев победил в номинации European CEO of the Year (лучший руководитель в Европе).

На приз также претендовали генеральный директор «Ромы» Умберто Гандини, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар и президент «Реала» Флорентино Перес.

В текущем году «монегаски» выиграли чемпионат Франции впервые за 17 лет и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Ювентусу» с общим счетом 1:4.