Грей продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Демарай Грей продлил контракт до июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Я очень рад. Сейчас я просто должен продолжать делать свое дело. Я хочу играть в стартовом составе, а поэтому должен усердно работать на тренировках.

У нас хорошая команда и соответствующая атмосфера в раздевалке. Сейчас я хочу опустить голову и работать на партнеров», – сказал 21-летний англичанин.

Воспитанник «Бирмингема» пополнил состав «Лестера» в январе 2016 года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В текущем сезоне Грей забил два гола и отдал одну результативную передачу в 12-ти играх всех турниров.

Хавбек был признан лучшим игроком матча 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).