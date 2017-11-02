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  • Байдачный: «При Кононове в игре «Ахмата» не было стабильности»

Байдачный: «При Кононове в игре «Ахмата» не было стабильности»

2 ноября 2017, 06:16
2

Бывший главный тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный считает, что грозненская команда при Олеге Кононове отличалась отсутствием стабильности.

«Трудно оценивать увольнение тренера, с учетом того что решение принял он сам, а не клуб. Я сейчас в этом смысле человек посторонний, поэтому не знаю, какая там была обстановка, не было ли в последнее время напряженности в отношениях между тренером и руководством.

По прошедшим матчам было видно, что в игре «Ахмата» нет стабильности. При Кононове были яркие матчи с красивыми победами, но были и неожиданные неудачи. Причем на выезде команда играла даже лучше, чем дома. А местная публика очень ревностно относится именно к матчам в Грозном», – считает Байдачный.

Олег Кононов покинул пост по собственному желанию после ничейного матча с «Анжи» (1:1) в 15-м туре РФПЛ. Исполнять обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Михаил Галактионов. После первого круга чеченцы идут на девятом месте в турнирной таблице.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ахмат Байдачный Анатолий Кононов Олег
Комментарии (2)
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RJM555
1509604074
Как то очень мягко сказал Байдачный............развалил команду которую с таким трудом создавали Черчесов, а потом Рахимов, и подал в отставку(или попросили) при этом поблагодарив руководство, а ведь никто не спросил с него за это.......мало того чеченские болельщики жалеют о том что он ушел(прям он у них как свет в оконце был)
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Decorhome
1509624297
показалось что игроки не понимают тренера
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