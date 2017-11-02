Байдачный: «При Кононове в игре «Ахмата» не было стабильности»

Бывший главный тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный считает, что грозненская команда при Олеге Кононове отличалась отсутствием стабильности.

«Трудно оценивать увольнение тренера, с учетом того что решение принял он сам, а не клуб. Я сейчас в этом смысле человек посторонний, поэтому не знаю, какая там была обстановка, не было ли в последнее время напряженности в отношениях между тренером и руководством.

По прошедшим матчам было видно, что в игре «Ахмата» нет стабильности. При Кононове были яркие матчи с красивыми победами, но были и неожиданные неудачи. Причем на выезде команда играла даже лучше, чем дома. А местная публика очень ревностно относится именно к матчам в Грозном», – считает Байдачный.

Олег Кононов покинул пост по собственному желанию после ничейного матча с «Анжи» (1:1) в 15-м туре РФПЛ. Исполнять обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Михаил Галактионов. После первого круга чеченцы идут на девятом месте в турнирной таблице.