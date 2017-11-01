Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дриусси пообещал подарить Кокорину бургер размером с торт, если тот забьет 30 голов за сезон

Дриусси пообещал подарить Кокорину бургер размером с торт, если тот забьет 30 голов за сезон

1 ноября 2017, 14:41
8

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своих предпочтениях в фастфуде.

Аргентинец заявил, что подарит форварду Александру Кокорину огромный бургер, если тот забьет за сезон 30 голов.

– Кокорин любит бургеры, Дзюба – пирожки. А какой любимый фастфуд у вас?

– Здесь я на стороне Кокорина. Каждый раз, когда он выкладывает в инстаграме истории с бургерами, я их показываю своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша. Если он забьет за сезон 30 голов, подарю ему бургер размером с торт. На этот случай мы заключим контракт с «Макдоналдс».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Дриусси Себастьян
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кошмарик
1509539634
а что подарит Кокорин если Дриусси забьет хотя бы 7 голов? феррари тестаросса?
Ответить
3a zenit
1509544493
кокоша всё...Монте-Карло своих не бросает!
Ответить
ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509544601
Он и без зибитых сможет себе купить бургер размером с баклан арену
Ответить
Красногорск_Фан
1509548543
Какое изысканное устранение более успешных конкурентов по атаке. Остап Бендер (л)ох
Ответить
Полная Канистра
1509549081
Кокорин 2 чебурека подарит если он забьет хоть 10
Ответить
Garrincha58
1509549186
получать миллионы евриков и жрать такую хрень может только тупой чел
Ответить
shinnik
1509553868
Когда -же вы НАЖРЁТЕСЬ?
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
1
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
2
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
16
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
16
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+