Дриусси пообещал подарить Кокорину бургер размером с торт, если тот забьет 30 голов за сезон

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своих предпочтениях в фастфуде.

Аргентинец заявил, что подарит форварду Александру Кокорину огромный бургер, если тот забьет за сезон 30 голов.

– Кокорин любит бургеры, Дзюба – пирожки. А какой любимый фастфуд у вас?

– Здесь я на стороне Кокорина. Каждый раз, когда он выкладывает в инстаграме истории с бургерами, я их показываю своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша. Если он забьет за сезон 30 голов, подарю ему бургер размером с торт. На этот случай мы заключим контракт с «Макдоналдс».