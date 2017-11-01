Попов: «Вернблум – машина, конечно!»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов назвал перспективы выхода столичного клуба в плей-офф Лиги чемпионов после выездной победы над «Базелем» весьма существенными.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

– ЦСКА – сила. Собрались, проявили характер, вытащили игру. Молодцы, что тут говорить.

– Однако для того чтобы активно заиграть, нужно было сначала пропустить?

– Да я не думаю, что это стало причиной. Я полагал перед матчем, что для победы армейцам надо сыграть так, как против «Зенита» полторы недели назад. И получилось, что я оказался прав. Гончаренко в перерыве внес коррективы, и во втором тайме ЦСКА полностью переиграл «Базель». Реально усилил красно-синих Дзагоев, ну и Вернблум – машина, конечно.

– Выигрыш армейцев, наверное, все-таки стал неожиданным?

– Для многих – да. Большинство думало, что раз ЦСКА проиграл «Базелю» дома, то в гостях проиграет и подавно. Если помните, в перерыве ведущий новостей сказал, что шансы есть, но их немного. Однако тем и интересен футбол, что ничего в нем не ясно и все возможно. Кстати, я думаю, красно-синим помогло поражение в пятницу от тульского «Арсенала» в РФПЛ при ничейной, в общем-то, игре. В том плане, что оно встряхнуло команду и придало ей дополнительную мотивацию реабилитироваться и вернуться обратно в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Каковы дальнейшие перспективы ЦСКА в группе? По личным встречам «Базель» ведь все равно российскую команду опережает.

– Я думаю, это не столь принципиально. Стратегически небольшое преимущество в борьбе за второе место, я считаю, есть как раз у армейцев. Объясню, почему. В пятом туре «Манчестер Юнайтед» захочет обыграть морально подавленный «Базель», чтобы стопроцентно решить вопрос выхода в плей-офф, не откладывая его в долгий ящик. Идем дальше: зная, какой Моуринью грандиозный стратег, во встрече последнего тура с ЦСКА он на 99 процентов выставит неосновной состав. Так как первое место в группе к тому времени наверняка будет манкунианцами уже обеспечено, и приоритетом для них станет английская Премьер-лига, где надо догонять «Манчестер Сити». В пятом туре армейцам вполне по силам второй раз одолеть еще не набравшую ни одного очка «Бенфику», а на «Олд Траффорд» – чем черт не шутит, тем более против разбавленного состава «МЮ».