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Попов: «Вернблум – машина, конечно!»

1 ноября 2017, 10:04
16

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов назвал перспективы выхода столичного клуба в плей-офф Лиги чемпионов после выездной победы над «Базелем» весьма существенными.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

– ЦСКА – сила. Собрались, проявили характер, вытащили игру. Молодцы, что тут говорить.

– Однако для того чтобы активно заиграть, нужно было сначала пропустить?

– Да я не думаю, что это стало причиной. Я полагал перед матчем, что для победы армейцам надо сыграть так, как против «Зенита» полторы недели назад. И получилось, что я оказался прав. Гончаренко в перерыве внес коррективы, и во втором тайме ЦСКА полностью переиграл «Базель». Реально усилил красно-синих Дзагоев, ну и Вернблум – машина, конечно.

– Выигрыш армейцев, наверное, все-таки стал неожиданным?

– Для многих – да. Большинство думало, что раз ЦСКА проиграл «Базелю» дома, то в гостях проиграет и подавно. Если помните, в перерыве ведущий новостей сказал, что шансы есть, но их немного. Однако тем и интересен футбол, что ничего в нем не ясно и все возможно. Кстати, я думаю, красно-синим помогло поражение в пятницу от тульского «Арсенала» в РФПЛ при ничейной, в общем-то, игре. В том плане, что оно встряхнуло команду и придало ей дополнительную мотивацию реабилитироваться и вернуться обратно в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Каковы дальнейшие перспективы ЦСКА в группе? По личным встречам «Базель» ведь все равно российскую команду опережает.

– Я думаю, это не столь принципиально. Стратегически небольшое преимущество в борьбе за второе место, я считаю, есть как раз у армейцев. Объясню, почему. В пятом туре «Манчестер Юнайтед» захочет обыграть морально подавленный «Базель», чтобы стопроцентно решить вопрос выхода в плей-офф, не откладывая его в долгий ящик. Идем дальше: зная, какой Моуринью грандиозный стратег, во встрече последнего тура с ЦСКА он на 99 процентов выставит неосновной состав. Так как первое место в группе к тому времени наверняка будет манкунианцами уже обеспечено, и приоритетом для них станет английская Премьер-лига, где надо догонять «Манчестер Сити». В пятом туре армейцам вполне по силам второй раз одолеть еще не набравшую ни одного очка «Бенфику», а на «Олд Траффорд» – чем черт не шутит, тем более против разбавленного состава «МЮ».

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига чемпионов ЦСКА Базель Вернблум Понтус Моуринью Жозе Попов Денис
Комментарии (16)
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vovan55
1509521238
правильный расклад... шансы на ЛЧ в своих руках, надо биться и удача придет...Вернблум - Красава...
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Dmirubo
1509521751
Думаю, что с Бенфикой будет тяжелее, чем с МЮ. Как раз из-за того, что несмотря на поражения у этого клуба еще есть шансы побороться за Лигу Европы минимум и даже за Лигу Чемпионов максимум(если к примеру разорвут и ЦСКА и Базель со счетом 4-0).
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Басмачи
1509522037
УДАЧИ ЦСКА
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Dellleone
1509522913
Побед Цска и выхода в плей офф Лч!
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Gullit 76
1509523015
Согласен,МЮ обыграв Базель(чтобы уверенно занять первое место)наверняка на последний тур выставят второй состав.Шансы у ЦСКА хорошие,надо только играть как во втором тайме и не играть как в первом.
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Diesel133
1509524468
Видимо, ЦСКА с Дзагоевым и без него - две разные команды.
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каа
1509526065
вчера И Верблум и Дзагоев ожидаемоы были на высоте... но меня радуют другие ребята: как играл вчера Кучаев ааа?! а Головин настолько солиден..возмужал.?! ...молодцы А вот откровенно разочаровал Витиньо.. пора обратно в Бразилию....ну или в аренду... с него уже толка не будет...
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vanegluxov
1509526354
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://grabify.link/DXFRVL
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acer2003
1509531807
Вернблум- красавец,ннсмотря на всю свою жесткость в игре !
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SunRomeS
1509535740
Вернблум, Кучаев, Дзагоев, Фернандес!!!! Красаыцы, парни, с победой! Нужна осень в ЛЧ!!! Щенников еще понраился. И наконец-то Васин ничего не привез)
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