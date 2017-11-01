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Слуцкий готов к отставке с поста главного тренера «Халла»

1 ноября 2017, 09:15
31

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий готов к отставке после поражения от «Мидлсбро» в домашнем матче. Сама игра завершилась со счетом 1:3.

«В этой ситуации я соглашусь с любым решением владельца клуба. Пятнадцать матчей – это достаточный срок, чтобы делать выводы. Я понимаю, что происходит, дополнительное давление со стороны мне не требуется.

Я всегда адекватно оцениваю ситуацию и сейчас я недоволен своей работой. Я никогда не перекладываю вину на других. Если владелец позволит мне продолжить работу, буду и дальше стараться изменить ситуацию.

На данный момент мы сыграли только 15 матчей. Если строить дом на скорую руку, он не будет крепким и может рухнуть после первого же дуновения ветра. Это же относится и к построению команды. Мне нужно время для строительства команды, но, повторюсь, решение за владельцем, есть у меня это время или нет.

Я не могу не верить в своих игроков, потому что они играют в моей команде. Если перестану им доверять, то рискую потерять все и не смогу управлять командой», – сказал Слуцкий.

После 15 игр «Халл Сити» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа 17-е место.

Источник: Daily Mail
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (31)
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shahor
1509518348
Даже с не лучшим составом подобный результат является провалом.Как ни печально говорить,но в ближайшее время ждём Слуцкого снова в Москве.В Динамо,насколько понимаю.
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kella
1509520797
А что здесь можно добавить, - слетал в космос, - возвращайся на землю!
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+50/-50
1509521354
"Не в свои сани - не садись". Это не тот чемпионат, где можно попробовать. Там сгорел в своё время и "Особенный" (Моур). Там сгорели десятки игроков, подающих надежды. Там деклассировали Шевченко, Торреса, Пассареллу и т.д. Лёня, возвращайся домой - всё простим!
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WhiteEgon
1509522712
Леня держись! Мы с тобой! Единственный российский тренер в Англии!
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kachan63
1509522820
Зря Лёня полез в Чемпионшип! Слишком крутой турнир для него оказался. Начинать надо было со Второй Лиги, с какого-нибудь "Честерфилда", и пытаться поднять клуб в Первую Лигу и т.д.
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трениришко
1509523377
будь мужиком, сам уйди
Ответить
allkeeper
1509524077
Будь мужиком, бейся до конца
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vanegluxov
1509526332
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://lix.mx/ka4ok
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1509531107
Рано. Пока не в зоне вылета.Да и команда не скучная - 53 мяча в играх с её участием.
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Lester84
1509542432
Интересно, у владельцев Халла столько же терпения, сколько и у Гинера? Вообще быстро че-то Лёня сдался. Видимо понял, что не по сеньке шапка. А Шалимов ему уже место в Краснодаре подогрел)))
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