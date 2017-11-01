Слуцкий готов к отставке с поста главного тренера «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий готов к отставке после поражения от «Мидлсбро» в домашнем матче. Сама игра завершилась со счетом 1:3.

«В этой ситуации я соглашусь с любым решением владельца клуба. Пятнадцать матчей – это достаточный срок, чтобы делать выводы. Я понимаю, что происходит, дополнительное давление со стороны мне не требуется.

Я всегда адекватно оцениваю ситуацию и сейчас я недоволен своей работой. Я никогда не перекладываю вину на других. Если владелец позволит мне продолжить работу, буду и дальше стараться изменить ситуацию.

На данный момент мы сыграли только 15 матчей. Если строить дом на скорую руку, он не будет крепким и может рухнуть после первого же дуновения ветра. Это же относится и к построению команды. Мне нужно время для строительства команды, но, повторюсь, решение за владельцем, есть у меня это время или нет.

Я не могу не верить в своих игроков, потому что они играют в моей команде. Если перестану им доверять, то рискую потерять все и не смогу управлять командой», – сказал Слуцкий.

После 15 игр «Халл Сити» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа 17-е место.