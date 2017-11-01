Глушаков не смог назвать костяк сборной России

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков уверен, что сборная России способна показать хороший результат на предстоящем чемпионате мира-2018. Для этого команде потребует высокая самоотдача и желание игроков биться друг за друга.

– Кто из молодых игроков сегодняшней сборной России способен пополнить костяк команды?

– В последних матчах я не участвовал, так как был травмирован. Назвать тех, кто сформирует костяк – затрудняюсь. Для всех дорога открыта, и у многих будет шанс проявить себя.

– Насколько перспективна эта сборная? Вы с оптимизмом смотрите в лето 2018 года?

– Атмосфера в коллективе что надо, и глаза у ребят горят. Сборная может показать хороший результат за счет самоотдачи и при условии, что мы начнем биться друг за друга. Я прекрасно понимаю, чего от нас ждут, и уже сейчас ощущаю ажиотаж от предстоящего турнира. Не дает покоя мысль, что, не дай Бог, мы сыграем, как бразильцы с немцами в 2014 году. Я представляю, что здесь может начаться. Но я думаю, родные стены нам должны помочь.

– С чем связано, что в топовых российских клубах в середине поля тон задают не легионеры?

– Я даже не задумывался об этом. Значит, хорошо работаем. У нас не так давно были неплохие футболисты из числа легионеров. Например, Витсель в «Зените». У нас в «Спартаке» сейчас Фернандо. Когда играешь с такими мастерами, невольно передается опыт. Отсюда и ответ на ваш вопрос.

– Ребята, которые родились в 90-е, поталантливее вашего поколения?

– Если судить по прессе, лет 20 назад столько не писали о футболе и футболистах (мне дядя рассказывал, поэтому знаю). Сейчас есть интернет, соцсети. Плюс мы принимаем чемпионат мира, о молодых игроках много говорят и это тоже влияет на их рейтинг.

Но я отмечу, что футболисты моего возраста, вышедшие из молодежной сборной, почти все играют в Премьер-лиге. Зато, тех, кто на пару лет младше – уже явно меньше.

– Как вы относитесь к натурализации зарубежных игроков?

– Главное, чтобы футболист был хороший, помогал нашей команде. Если натурализовать такого, как Халк, кто-то будет против?