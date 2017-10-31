Пономарев: «Выход ЦСКА в плей-офф Лиги Европы будет успехом для армейцев»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев накануне поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» высказал мнение, что в свете невнятной игры в последних матчах выход в плей-офф Лиги Европы станет для армейцев успехом.

«Попадание ЦСКА в Лигу Европы будет наилучшим вариантом. В последних матчах армейцы очень неудачно действуют, как-то даже удручающе. Особенно это касается встречи с тульским «Арсеналом» (0:1). Куда годится, когда команда, претендующая на чемпионство, проигрывает аутсайдеру?

Возможно, ребята не настроились, устали или не в форме находятся. Такие вопросы должен тренер решать. Плюс свою роль здесь играют травмы и это при не самой длинной лавке. А части молодых игроков еще нужно два-три года, да еще и впахивать вовсю, чтобы заиграть. Тот же Федор Чалов поначалу показывал неплохой футбол, но затем немного потерялся», – сказал Пономарев.

Поединок «Базель» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырех туров красно-синие располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, опережая «Бенфику» на три очка и на столько же отставая от «Базеля».