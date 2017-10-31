Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Выход ЦСКА в плей-офф Лиги Европы будет успехом для армейцев»

Пономарев: «Выход ЦСКА в плей-офф Лиги Европы будет успехом для армейцев»

31 октября 2017, 21:15
9

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев накануне поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» высказал мнение, что в свете невнятной игры в последних матчах выход в плей-офф Лиги Европы станет для армейцев успехом.

«Попадание ЦСКА в Лигу Европы будет наилучшим вариантом. В последних матчах армейцы очень неудачно действуют, как-то даже удручающе. Особенно это касается встречи с тульским «Арсеналом» (0:1). Куда годится, когда команда, претендующая на чемпионство, проигрывает аутсайдеру?

Возможно, ребята не настроились, устали или не в форме находятся. Такие вопросы должен тренер решать. Плюс свою роль здесь играют травмы и это при не самой длинной лавке. А части молодых игроков еще нужно два-три года, да еще и впахивать вовсю, чтобы заиграть. Тот же Федор Чалов поначалу показывал неплохой футбол, но затем немного потерялся», – сказал Пономарев.

Поединок «Базель» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырех туров красно-синие располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, опережая «Бенфику» на три очка и на столько же отставая от «Базеля».

Источник: Газета.ру
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Базель Пономарев Владимир
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
спанчес
1509473990
я думаю бен фика обойдет красноармейцев
Ответить
CSKA471
1509474116
Так то и Зенит просрал "аутсайдеру"
Ответить
Gullit 76
1509474664
Ещё один могильщик объявился! Давайте матча дождёмся,а там посмотрим кто куда выйдет.
Ответить
raritet
1509474953
сравнил Арсенал и какой-то Базель. Арсенал , наверное , и Базель бы набазелинил, так что им мало бы не показалось.
Ответить
insider_retro
1509475164
Это не новость! Лентой ошибся...
Ответить
dyema
1509477110
На месте бывшего я бы поддержал команду. Глядишь совмстная аура и поможет)))
Ответить
koli4ka
1509477788
никто не видел,где-то мои тапки запропастились???
Ответить
OfaZavr
1509521392
наоборот нужно желать чтобы команда боролась за выход из группы, а у него сразу такое настроение хоть в лигу европы и то ладно.
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
5
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
9
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+