Глушаков не знает причин провала «Спартака» в концовках матчей

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что не знает причин того, почему красно-белые периодически упускают победы в концовках матчей. Он заявил, что команда пытается разобраться в этом, проводя анализ на специальных теоретических занятиях.

После первого круга «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 22 очками на своем счету. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.

– Все-таки что происходит со «Спартаком» в концовке?

– Никого винить не надо. Как мы выигрываем все вместе, так мы и проигрываем. Для нас самих загадка, почему так происходит. Мы анализируем на теоретических занятиях все это.

– Может, проблема в недонастрое на соперника?

– Не думаю. Мне кажется, проблема есть еще и в том, что мы играем на три фронта. Наверное, пока тяжело нам дается такой график, и физически мы не успеваем восстанавливаться. Раньше играли раз в неделю, и было полегче. Сейчас иная ситуация. Плюс проблема еще и в том, что много травм. Обойма игроков не настолько большая. Если посмотрите на состав, то увидите, что русских игроков очень мало. Есть лимит, когда замены можно делать, а когда нет.

– Как вы лично относитесь к действующему лимиту на легионеров?

– Я положительно отношусь к нему, но пусть приезжают сильные футболисты. Не в обиду нашим легионерам, но зачастую те, кто приезжают, не оправдывают надежд хозяев клубов. Грубо говоря, футболистов такого уровня у нас в России полно.

– Ваши капитанские функции распространяются за пределами поля?

– Конечно, мы встречаемся, разговариваем. Мне помогают Ивелин Попов, Сальво Боккетти. Я стараюсь донести до всех футболистов важные моменты, причем не обязательно игрового характера.

– Что происходит с Зе Луишем?

– Сегодня тренировался с нами в общей группе. Он получил травму с ЦСКА, после этого на первой же тренировке – проблему мышц живота. Более подробную картину могут дать только врачи.