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  • Глушаков не знает причин провала «Спартака» в концовках матчей

Глушаков не знает причин провала «Спартака» в концовках матчей

31 октября 2017, 10:16
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что не знает причин того, почему красно-белые периодически упускают победы в концовках матчей. Он заявил, что команда пытается разобраться в этом, проводя анализ на специальных теоретических занятиях.

После первого круга «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 22 очками на своем счету. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет 10 баллов.

– Все-таки что происходит со «Спартаком» в концовке?

– Никого винить не надо. Как мы выигрываем все вместе, так мы и проигрываем. Для нас самих загадка, почему так происходит. Мы анализируем на теоретических занятиях все это.

– Может, проблема в недонастрое на соперника?

– Не думаю. Мне кажется, проблема есть еще и в том, что мы играем на три фронта. Наверное, пока тяжело нам дается такой график, и физически мы не успеваем восстанавливаться. Раньше играли раз в неделю, и было полегче. Сейчас иная ситуация. Плюс проблема еще и в том, что много травм. Обойма игроков не настолько большая. Если посмотрите на состав, то увидите, что русских игроков очень мало. Есть лимит, когда замены можно делать, а когда нет.

– Как вы лично относитесь к действующему лимиту на легионеров?

– Я положительно отношусь к нему, но пусть приезжают сильные футболисты. Не в обиду нашим легионерам, но зачастую те, кто приезжают, не оправдывают надежд хозяев клубов. Грубо говоря, футболистов такого уровня у нас в России полно.

– Ваши капитанские функции распространяются за пределами поля?

– Конечно, мы встречаемся, разговариваем. Мне помогают Ивелин Попов, Сальво Боккетти. Я стараюсь донести до всех футболистов важные моменты, причем не обязательно игрового характера.

– Что происходит с Зе Луишем?

– Сегодня тренировался с нами в общей группе. Он получил травму с ЦСКА, после этого на первой же тренировке – проблему мышц живота. Более подробную картину могут дать только врачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Зе Луиш
Комментарии (18)
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BRO_football
1509434589
Спартак - говно, вот и вся причина.
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oyabun
1509434668
С нетерпением уже жду когда Зе Луиш появится у нас в атаке на поле! Очень не хватает такого высокорослого прыгучего нападающего, особенно при угловых. Плюс с Промесом у них была очень перспективная связка.
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insider_retro
1509435611
Неудачи в концовках матчей - это неудачное стечение обстоятельств... Пропускали и с контратак и прижимаясь к своим воротам... Это игра, в ней ещё и соперник участвует... Как говорил полководец Жуков Г.К. (не дословно) - к сражению я готовлю штаб и армию, а провожу битву против противника, а это вносит коррективы в любой план... Думаю, что удастся переломить эту не здоровую тенденцию...
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zigbert
1509436100
Теряют инициативу,вот и пропускают мячи на последних минутах.
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nik55
1509436340
провалы----бегать нужно а не стоять у своих ворот
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Пестрый
1509437805
Обосрались ну да в первый раз что ли З\П в банкомате все равно спартаковскую получите! А если бы пришел а там З/П тосненская или ростовская сразу бы о причинах догадался бы! Мягкотелый Федун владелец а с этой публикой надо жестче чуть что сразу рублем-долларом по карману, что бы чуяли и Карреру это в первую очередь касается!
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Сержтир
1509438286
Причина банальна проста играть до конца матча надо а не сидеть и ждать когда судья свистнет о конце матча.
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polozovs
1509440007
поговаривают что у ЗЕ проблемы как у Еременко и ждут пока его очистят, что б на допинг тесте не завалился и не закончил карьеру на совсем.... Кстати знаменитая пятка Веллитона тоже из этой оперы
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OfaZavr
1509442658
потеря концентрации и усталость вот главные причины, уже кажется скоро конец матча мы и так продержимся, а соперник наказывает за это.
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