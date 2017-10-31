Черчесов видит Жиркова и Смольникова игроками обоймы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе игроков обороны, которые вызваны на предстоящие товарищеские матчи. На этот раз в списке не нашлось ни одного новичка. По словам тренера, он уже определился с основной обоймой футболистов оборонительной линии.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Нет ни одного новичка среди центральных защитников. Настолько узок выбор?

– Мы уже прошли определенный путь, обойма появилась. И если бы кто-то другой начал реально выделяться, то, конечно, это не осталось без нашего внимания. Понятно, что играем с некоторыми шероховатостями. Но когда проводим вместе долгое время, как, например, перед Кубком конфедераций, то ряд вещей подправляем и становимся более монолитными. Кстати, Дьяков сейчас в Турции выступает достаточно надежно и уверенно. Смотрим за всеми и делаем для себя какие-то выводы. Другое дело, что необязательно это все время афишировать.

– Вы вызвали Жиркова и Смольникова, несмотря на небольшую практику в «Зените» и на то, что на их позициях – особенно острая конкуренция: приглашены еще Рауш и Комбаров слева и Марио Фернандес и Игнатьев справа.

– Они – игроки обоймы. Стараемся не разбрасываться людьми, которые и на Кубке конфедерации приносили пользу, и в других матчах. Мы опять же последовательны. Когда футболист сборной по той или иной причине попадает в такую ситуацию, то, если это кратковременно, стараемся давать ему возможность быть в команде и проявлять себя. Другое дело, что такая ситуация не должна быть долгой. Кстати, на прошлом сборе оба находились в хорошем физическом состоянии.