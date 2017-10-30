Бердыев: «Мы опять в конце матча потеряли концентрацию»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал исход матча 15 тура РФПЛ против «Уфы» (1:2). Специалист назвал причину поражения волжан.

«Первый тайм был сумбурный. Заменами выровняли игру, но пропустили досадный гол в конце. Думаю, закономерной была бы ничья, но так получилось. Во втором тайме мы имели неплохие подходы, но в который уже раз подводит концентрация в конце матча», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Рубин» идет на девятом месте таблицы.