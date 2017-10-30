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Бердыев: «Мы опять в конце матча потеряли концентрацию»

30 октября 2017, 19:12
7

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал исход матча 15 тура РФПЛ против «Уфы» (1:2). Специалист назвал причину поражения волжан.

«Первый тайм был сумбурный. Заменами выровняли игру, но пропустили досадный гол в конце. Думаю, закономерной была бы ничья, но так получилось. Во втором тайме мы имели неплохие подходы, но в который уже раз подводит концентрация в конце матча», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Рубин» идет на девятом месте таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (7)
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Поль
1509381674
Я вот очень переживаю, что в еврокубки рубин не пробьется.
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семёнычев
1509386631
дело было вечером, делать было нечего..... РУБИН ОТДАЛ ПОБЕДУ Зениту на 92 мин Уралу на 87 мин Ахмату на 85 автогол Оздоев( чеченец) Амкару на 83 мин Уфе на 90 мин. в итоге потеряли 5 очков и подарили 15... баланс минус 20 РУБИН упустил победу над ЛОКО на 92 мин( минус три) правды ради, спасли ничью со СКА Хаб. на 92 мин...(плюс три) "досадных голов" в конце матча что-то уж слишком много, Курбан Бекиевич.....
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retiremen
1509387250
Постарел чтоль Бекиич?
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Chernyi Lis
1509387919
такие подходы любая команда из 3 дивизиона имеет..еще бы совсем подходов не было плять..(((да еще бестолковые..тактику видать ваще не отрабатываете..
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Сильвербой
1509388105
Совесть вы потеряли, ну и что там еще теряют при таких просерах!!!?
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insider_retro
1509388280
По мне, так подвело не отсутствие концентрации в конце, а результативной игры в ходе матча...
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a-rakhmatov
1509413632
Курбан Бекиевич потерял Жонатаса и свою квалификацию, не пора ли ему на пенсию?!
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