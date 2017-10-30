Газинский: «Краснодару» скучно играть лишь в РФПЛ, нужно возвращаться в еврокубки»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признался, что выступление только во внутреннем первенстве являются скучными для команды. По словам хавбека, «быки» сделают все возможное, чтобы завоевать место в еврокубках на следующий сезон.

Напомним, «горожане» в нынешней кампании уже выбыли из Лиги Европы и Кубка России.

«Не скучно ли играть только в РФПЛ? Не буду лукавить – скучновато. Мы за последние годы привыкли сражаться на двух или даже трех фронтах. Конечно, хочется играть в еврокубках, этого сейчас не хватает.

Международные матчи позволяют тебе расти прибавлять в мастерстве. И вообще, чем больше официальных матчей, тем лучше. Все эти разговоры о том, что футболистам тяжело часто играть, не совсем соответствуют действительности. Да, возможно, мы больше устаем, но современная медицина позволяет нам достаточно быстро восстанавливаться. Любой футболист больше любит играть, чем тренироваться. Но в любом случае – что случилось, то случилось. Сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате России и постараться там выступить как можно лучше, чтобы вернуть в Краснодар еврокубки», – сказал Газинский.

После 15-ти туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 24 очка.