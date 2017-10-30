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  • Газинский: «Краснодару» скучно играть лишь в РФПЛ, нужно возвращаться в еврокубки»

Газинский: «Краснодару» скучно играть лишь в РФПЛ, нужно возвращаться в еврокубки»

30 октября 2017, 13:53
4

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признался, что выступление только во внутреннем первенстве являются скучными для команды. По словам хавбека, «быки» сделают все возможное, чтобы завоевать место в еврокубках на следующий сезон.

Напомним, «горожане» в нынешней кампании уже выбыли из Лиги Европы и Кубка России.

«Не скучно ли играть только в РФПЛ? Не буду лукавить – скучновато. Мы за последние годы привыкли сражаться на двух или даже трех фронтах. Конечно, хочется играть в еврокубках, этого сейчас не хватает.

Международные матчи позволяют тебе расти прибавлять в мастерстве. И вообще, чем больше официальных матчей, тем лучше. Все эти разговоры о том, что футболистам тяжело часто играть, не совсем соответствуют действительности. Да, возможно, мы больше устаем, но современная медицина позволяет нам достаточно быстро восстанавливаться. Любой футболист больше любит играть, чем тренироваться. Но в любом случае – что случилось, то случилось. Сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате России и постараться там выступить как можно лучше, чтобы вернуть в Краснодар еврокубки», – сказал Газинский.

После 15-ти туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 24 очка.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (4)
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Lester84
1509365373
С таким тренером как Шалимов, вам не то что еврокубки - тут бы в зону вылета не свалиться
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Mahone
1509370158
Игра у Краснодара нормальная,команда видит игру,но что то не хватает,удачи и на сл год в Евро лигу
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Krasnodar 123
1509387274
Ты меньше болтай, а больше работай, очень медленно играешь, постоянно тормозишь, а в кубке играть никто не мешал,просто надо было проходить Сербов!
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bolela_16
1509427792
скучновато это слышать...
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