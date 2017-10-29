Семин – кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить сборную Азербайджана. Также на пост наставника национальной команды рассматривается кандидатура российского специалиста Валерия Газзаева. Об этом сообщил член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев.

Напомним, что предыдущий главный тренер азербайджанцев Роберт Просинечки покинул свой пост.

«Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.

Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в «Габале» и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу», – приводит слова Туаева azerisport.com.