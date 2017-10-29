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  • Семин – кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

Семин – кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

29 октября 2017, 12:09
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить сборную Азербайджана. Также на пост наставника национальной команды рассматривается кандидатура российского специалиста Валерия Газзаева. Об этом сообщил член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев.

Напомним, что предыдущий главный тренер азербайджанцев Роберт Просинечки покинул свой пост.

«Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.

Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в «Габале» и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу», – приводит слова Туаева azerisport.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Азербайджан Локомотив Газзаев Валерий Семин Юрий
Комментарии (17)
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dyema
1509268580
А Палыч знает об этом?))) Вот усатому вполне можно поработать, а то мозги заплыли на админработе)))
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Nerlinger
1509268845
На кой ляд ему азеры сдались??? Бананами и сухофруктами ежели на пенсии собрался торговать...
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Eddyson
1509269425
Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана выразил своё ЧАСТНОЕ мнение, а подают как мнение всей АФФА. Молодцы, моГЁте!
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insider_retro
1509269588
Юрий Палыч хорош, но в этом сезоне он, наверняка, будет с клубом! Локомотив, как никогда, высоко забрался... А потом ЮП будет уже 71 год, не самый юный возраст для тренерства вообще и тренера сборной в частности...
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alex1951
1509270947
Возьмем к примеру Эстонию.Страна не богатая. И тренер у них местный ,из бывших игроков. А результат в квалификации,после Украины - второй ,среди бывших Ссср республик, а какой он тренер,так ...просто опыт игры в сборной.
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Антибиотик
1509272243
Очередные вбросы перед матчем с Зенитом, чтобы дестабилизировать обстановку. Давно заметил, что разную чушь начинают писать именно перед играми с газпромом. А фуфло от Арустамяна уже читали?
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prezent2017
1509274927
Усатого бери, он в Думе засиделся, керню начал нести всякую.
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Полная Канистра
1509276155
может вам Карпина на первое время молодой перспективный и безработный авось получится А усатого таракана палкой не вышибешь и кресла работа не бей лежащего называется ручки чистые и не потеешь
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Fan Loko mik
1509280012
Дырку от бублика ты получишь, а не Палыча!!!!
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nemolod
1509294243
Все помнят Евро-2008,где российская сборная взяла бронзу,но мало вспоминают,что перед этим именно благодаря Палычу удалось успешно омолодить ее состав! И как хорошо было бы его сейчас снова возглавить российскую сборную,а азербайджанскую команду вполне Газзаев смог тренировать!
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