Геркус: «Все ожидали от «Зенита» более решительного выступления»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о последних выступлениях «Зенита» в РФПЛ. В трех последних играх петербургский клуб дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

– «Зенит» в последних трех матчах чемпионата России набрал только два очка. На ваш взгляд, это стечение обстоятельств или у команды есть какие-то проблемы?

– Мне сложно это комментировать. Конечно, все ожидали от них более решительного выступления, учитывая усилия, которые они летом потратили на строительство, укрепление команды. С учетом того, что у них тренер мирового класса. Конечно, к ним изначально было отношение как к претенденту на чемпионство. Но результат такой, какой есть.