Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Все ожидали от «Зенита» более решительного выступления»

Геркус: «Все ожидали от «Зенита» более решительного выступления»

28 октября 2017, 21:37
24

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о последних выступлениях «Зенита» в РФПЛ. В трех последних играх петербургский клуб дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

– «Зенит» в последних трех матчах чемпионата России набрал только два очка. На ваш взгляд, это стечение обстоятельств или у команды есть какие-то проблемы?

– Мне сложно это комментировать. Конечно, все ожидали от них более решительного выступления, учитывая усилия, которые они летом потратили на строительство, укрепление команды. С учетом того, что у них тренер мирового класса. Конечно, к ним изначально было отношение как к претенденту на чемпионство. Но результат такой, какой есть.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1509216815
Паровоз под откос.
Ответить
пряник929
1509219097
Бюджет Зенита фактически больше суммарного бюджета остальных команд премьер лиги, в итоге цена-качество ниже плинтуса. С такими тратами и покупками в межсезонье Зенит должен в каждом матче выигрывать с крупным счетом.... Итог: затраты не стоят выхлопа... менеджеры хреноватнькие, может пилят бюджет Газррома и на отлично, но в футбольный Питер надо других нанимать...
Ответить
prezent2017
1509220991
О решительном выступлении Зенита узнаешь завтра.
Ответить
Beka...
1509221773
Зенит-локомотив2:0
Ответить
Garrincha58
1509222931
какие звезды? какой тренер мирового класса, что он выиграл? один раз АПЛ и все, а аргентинцы в Зените среднего уровня, звезды стоят от 100 лямов и выше, а тут за пятерых отдали примерно 60-70 и зачем всякий шлам покупать пачками? вот и результат!!!
Ответить
woyser
1509232395
Нравятся мне эти чинуши масковские)) Как только их команда где-то в лидерах, они такие становятся "грамотные" в футболе)))
Ответить
Lev Aleks
1509259310
Смотрите не просрите сегодня......с нетерпением ожидаю этого матча)
Ответить
Вомбат
1509264914
Господин Геркус, вот вы руководите футбольным клубом. И вы такой наивный, что не знаете, что построить новую команду за лето невозможно? Даже учитывая усилия, которые "они потратили на ее строительство" и даже "с тренером мирового класса."
Ответить
polt
1509266145
Сегодня Зенит решительно выступит! Готовтесь слететь вниз по таблице, неприлично занимать не свое место.
Ответить
Главные новости
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
2
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
4
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
14
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Все новости
Все новости
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
1
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
14
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
9
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
19
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
4
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+