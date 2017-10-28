Моуринью: «Тоттенхэм» допустил единственную ошибку, которая решила исход матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 10-го тура АПЛ.

«Непростая победа, все могло закончиться ничьей. Обе команды пытались победить, но обе при этом понимали, что противник силен.

Помимо шанса Деле Алли, мы хорошо контролировали игроков «Тоттенхэма». Игра была тактически сложна для обеих команд. Мы знали, что одна ошибка в обороне могла предопределить результат встречи, и эту ошибку допустили «шпоры». Мы старались, и мы заслужили победу.

Мы все чувствуем, что обязаны побеждать в каждом матче, поэтому я разочарован поражением от «Хаддерсфилда» (1:2) в прошлом туре. Похоже, команда не знала, что каждый момент – это драгоценный момент», – сказал Моуринью.