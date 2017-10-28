Молодежное первенство. «Краснодар» забил семь голов в ворота «СКА-Хабаровска»

«Краснодар» на своем поле одержал разгромную победу над «СКА-Хабаровском» в матче 15-го тура молодежного первенства, отправив в сетку ворот гостей семь голов.

В составе «быков» по дублю на свой счет записали Иван Игнатьев и Даниил Уткин.

Россия. Молодежное первенство. 15-й тур

Краснодар (мол.) – СКА-Хабаровск (мол.) – 7:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 18; 2:0 – Уткин, 29; 3:0 – Игнатьев, 37; 4:0 – Уткин, 51; 5:0 – Бородин, 56; 6:0 – Яськов, 76; 7:0 – Халназаров, 78; 7:1 – Агаронян, 85 (с пенальти).

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