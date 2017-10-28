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  • Баринов готов уйти из «Локомотива» ради перехода в «Халл Сити» Слуцкого

Баринов готов уйти из «Локомотива» ради перехода в «Халл Сити» Слуцкого

28 октября 2017, 00:46
3

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что хотел бы перейти в команду из европейского чемпионата. По словам футболиста, он готов присоединиться к «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.

– Вы хотите поиграть в Европе? Помню, говорили об английской Премьер-лиге...

– Сейчас я футболист «Локомотива» и рад этому. Но моя мечта – уехать. В перспективе, когда поступит подходящее предложение. Это может быть не топовая команда, пусть даже за выживание борется. Просто хочется познать другой футбол, и чтобы было интересно.

– К Слуцкому в «Халл Сити» перешли бы?

– Если бы такая возможность была – да. Поехал бы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Локомотив Халл Сити Баринов Дмитрий
Комментарии (3)
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paracetamol
1509141496
Он и тут-то через раз по мячу попадает, а уж в Англии вообще засмеют.
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BRO_football
1509193591
Два года назад из Локомотива в Рубин ушёл другой молодой перспективный футболист Рифат Жемалетдинов. И теперь он гниёт на лавке запасных, лишь изредка выходя на замену. Что у железнодорожников не так в команде, что их воспитанники хотят побыстрее свалить из команды, даже толком ничему не научившись?
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mishavandit
1509239407
Попытка не пытка)
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