Баринов готов уйти из «Локомотива» ради перехода в «Халл Сити» Слуцкого

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что хотел бы перейти в команду из европейского чемпионата. По словам футболиста, он готов присоединиться к «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.

– Вы хотите поиграть в Европе? Помню, говорили об английской Премьер-лиге...

– Сейчас я футболист «Локомотива» и рад этому. Но моя мечта – уехать. В перспективе, когда поступит подходящее предложение. Это может быть не топовая команда, пусть даже за выживание борется. Просто хочется познать другой футбол, и чтобы было интересно.

– К Слуцкому в «Халл Сити» перешли бы?

– Если бы такая возможность была – да. Поехал бы.