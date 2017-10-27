Билялетдинов рассчитывает вернуться в российский футбол

Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов рассказал о стремлении вернуться в родной футбол. Напомним, последним местом работы хавбека в России был казанский «Рубин».

– Как в литовской атмосфере чувствуете себя Вы?

– Вполне комфортно. У меня контракт с «Тракаем» заключен на год, но на ближайшее трансферное окно существуют определенные договоренности. Проблема в том, что в последний сезон в «Рубине» у меня сложилась не очень хорошая статистика – я не провел ни одной игры. Сейчас мне в первую очередь необходимо набирать форму и обретать себя.

– То есть возвращения в Россию Вы не исключаете?

– Нет, не исключаю. Я не знаю, куда выведет меня футбольная кривая. Но я, конечно, постараюсь вернуться.