Гончаренко посетовал на недостаток креатива у ЦСКА на чужой половине поля

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал анализ матча 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1). Специалисту не хватает креатива со стороны подопечных.

– Если не брать в расчет удаление, то проблема у нас та же – создаем мало моментов у ворот соперников. Сегодня чуть получше было, но все равно не хватает качественных атак, маловато забиваем, и это проблема, которую мы должны решить. Не думаю, что мы сегодня заслужили поражение или «Арсенал» заслужил победу, но имеем то, что имеем.

– Сегодня в атаке вышли Аарон Оланаре и Федор Чалов, которые в предыдущих матчах получали мало игрового времени. Не было ли в этом решении недооценки соперника?

– Нет, никакой недооценки. У нас были определенные проблемы, исходя из них, на поле вышел оптимальный состав. У тех людей, которые не вышли на поле, были недостатки в физическом плане.

– Как ЦСКА может прибавить в атаке?

– Мы пытаемся что-то улучшить, говорим с командой, но пока не можем эту ситуацию сдвинуть. Тяжело вспомнить, когда мы забивали больше двух мячей.