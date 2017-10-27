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  • Гончаренко посетовал на недостаток креатива у ЦСКА на чужой половине поля

Гончаренко посетовал на недостаток креатива у ЦСКА на чужой половине поля

27 октября 2017, 22:40
5

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал анализ матча 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1). Специалисту не хватает креатива со стороны подопечных.

– Если не брать в расчет удаление, то проблема у нас та же – создаем мало моментов у ворот соперников. Сегодня чуть получше было, но все равно не хватает качественных атак, маловато забиваем, и это проблема, которую мы должны решить. Не думаю, что мы сегодня заслужили поражение или «Арсенал» заслужил победу, но имеем то, что имеем.

– Сегодня в атаке вышли Аарон Оланаре и Федор Чалов, которые в предыдущих матчах получали мало игрового времени. Не было ли в этом решении недооценки соперника?

– Нет, никакой недооценки. У нас были определенные проблемы, исходя из них, на поле вышел оптимальный состав. У тех людей, которые не вышли на поле, были недостатки в физическом плане.

– Как ЦСКА может прибавить в атаке?

– Мы пытаемся что-то улучшить, говорим с командой, но пока не можем эту ситуацию сдвинуть. Тяжело вспомнить, когда мы забивали больше двух мячей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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VikNMar
1509147844
Да ....... дожились , проиграть Туле , не пора ли в пердив .......
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пряник929
1509163467
Это застой.... кажется летом никого не взяли нового в состав, игроки не видят конкуренции и расслабились...
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volfrik
1509165132
очередной нудный матч, 90% пасов назад, мяч не держится, удары в створ только после стандартов, стадо на поле, работы тренера не видно совсем
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RotBerg
1509166093
Занервничал Витя. Молодой ещё все таки.
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RedWhiteFans2
1509170941
Верните Вагнера и все наладится
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