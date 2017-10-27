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  • Лунев, Дзюба и Дриусси готовы сыграть в матче с «Локомотивом»

Лунев, Дзюба и Дриусси готовы сыграть в матче с «Локомотивом»

27 октября 2017, 12:23
8

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев сможет принять участие в матче 15-го тура чемпионата России против «Локомотива«. Вратарь восстановился от травмы, полученной в поединке с ЦСКА (0:0).

Также в игре с железнодорожниками готовы сыграть нападающие Себастьян Дриусси и Артем Дзюба. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Лунев чувствует себя хорошо, сыграет с «Локомотивом». Дриусси и Дзюба готовы сыграть, чувствуют себя хорошо.

Соперник у нас будет очень сильный, надо будет обязательно выиграть дома. Фанаты — наш 12-й игрок, ожидаю в воскресенье полного стадиона. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет комфортно играть», – сказал Манчини.

Напомним, матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Лунев Андрей Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (8)
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woyser
1509100781
Ну, если Дзюба не будет играть это то-же ничего страшного.
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Zenmaster
1509105794
Игра очень важная !!! Хорошо что нет проблем с составом . Надеюсь на победу дома !!!
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ljrljr0505
1509107839
Мешков вам в помощь а не лунев дриусси или еще кто-то...
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Fan Loko mik
1509107962
ЛОКО вперед!!!!
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dyema
1509108272
Да пусть победит сильнейший!
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paracetamol
1509111296
Я бы Дзюбу придержал и Полоза выставил. А еще Смольникова с Шатовым.
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