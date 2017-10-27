Лунев, Дзюба и Дриусси готовы сыграть в матче с «Локомотивом»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев сможет принять участие в матче 15-го тура чемпионата России против «Локомотива«. Вратарь восстановился от травмы, полученной в поединке с ЦСКА (0:0).

Также в игре с железнодорожниками готовы сыграть нападающие Себастьян Дриусси и Артем Дзюба. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Лунев чувствует себя хорошо, сыграет с «Локомотивом». Дриусси и Дзюба готовы сыграть, чувствуют себя хорошо.

Соперник у нас будет очень сильный, надо будет обязательно выиграть дома. Фанаты — наш 12-й игрок, ожидаю в воскресенье полного стадиона. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет комфортно играть», – сказал Манчини.

Напомним, матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».