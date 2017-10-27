Силкин признался в симпатиях к «Крыльям» Тихонова

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Крыльев Советов» в кубковом противостоянии со «Спартаком».

«На мой взгляд, «Крылья» сыграли очень организовано и грамотно. Они практически не допускали ошибок в обороне, использовали свои моменты и добились заслуженной победы. У Тихонова команда симпатичная. Неплохой состав с футболистами, оставшимися после вылета из РФПЛ. Отмечу, что сейчас они демонстрируют хорошую самоотдачу и организацию игры.

В кубковых играх бывает всякое, поэтому шансы у команды Тихонова есть. Тем более играть они будут в следующей части чемпионата, весной, сразу после сборов, когда «Спартак» будет только входить в игровой ритм – на этом поймать красно-белых можно, если подготовиться к игре», – считает Силкин.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» со счетом 2:1. В следующем раунде турнира самарцам предстоит встретиться со «Спартаком».