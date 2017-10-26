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  • КДК РФС в сумме оштрафовал ЦСКА и «Зенит» на 330 000 рублей, Семина предупредили о возможной дисквалификации 

КДК РФС в сумме оштрафовал ЦСКА и «Зенит» на 330 000 рублей, Семина предупредили о возможной дисквалификации 

26 октября 2017, 20:13
5

По итогам 14-го тура чемпионата России Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА на 140 тысяч рублей, «Зенит» — на 190 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафовали за скандирование болельщиками оскорбительных выражений (30 тысяч рублей), использование пиротехники (60 тысяч рублей) и за поджог атрибутики ЦСКА (100 тысяч рублей).

ЦСКА оштрафовали за скандирование болельщиками оскорбительных выражений (20 тысяч рублей), бросание предметов на поле (20 тысяч рублей) и за неподобающее поведение игроков на поле (футболисты московской команды получили шесть желтых карточек; 100 тысяч рублей).

Также главного тренера «Локомотива» Юрия Семина оштрафовали на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны. КДК РФС предупредил Семина, что за повторное нарушение правил может последовать дисквалификация на три матча.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
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Eds
1509039037
За карточки на поле хороший стимул для наживания КДК... Футболисты бьются, но здесь речь идёт не о поведении, а жесткой игре... думаю, что наказывать хоть за 11 карточек - это не поведение игроков на поле, а за борьбу абсурдно. Итак сборная "Лебединое озеро" в каждом матче практически исполняет, так ещё хотят и в российском футболе, чтобы это было??? Так на такой футбол никто ходить не будет и никто не будет смотреть этот балет... Да и так мало народу ходит... А тут ажиотаж и решили денег ни за что срубить... Им незачёт... PS Потом будут заставлять судей за каждый стык и провокацию жёлтые давать... Бред, а не комиссия... Сколько ни штрафуют они клубы - ничего не меняется. Может быть вообще распустить это паршивое КДК, если от него, как от козла молока?
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prezent2017
1509049689
ЦСКА оштрафовали за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 20. а Зенит - 30 тысяч рублей. Это по правилам или по понятиям?
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VeniaminS
1509053194
Нормально!!!
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OfaZavr
1509086606
еще и за карточки штрафовать стали, совсем уже...
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