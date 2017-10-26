КДК РФС в сумме оштрафовал ЦСКА и «Зенит» на 330 000 рублей, Семина предупредили о возможной дисквалификации 

По итогам 14-го тура чемпионата России Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА на 140 тысяч рублей, «Зенит» — на 190 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафовали за скандирование болельщиками оскорбительных выражений (30 тысяч рублей), использование пиротехники (60 тысяч рублей) и за поджог атрибутики ЦСКА (100 тысяч рублей).

ЦСКА оштрафовали за скандирование болельщиками оскорбительных выражений (20 тысяч рублей), бросание предметов на поле (20 тысяч рублей) и за неподобающее поведение игроков на поле (футболисты московской команды получили шесть желтых карточек; 100 тысяч рублей).

Также главного тренера «Локомотива» Юрия Семина оштрафовали на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны. КДК РФС предупредил Семина, что за повторное нарушение правил может последовать дисквалификация на три матча.