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  • Бубнов: «Шалимов? Если бы у «Краснодара» была полноценная замена, его бы уже убрали»

Бубнов: «Шалимов? Если бы у «Краснодара» была полноценная замена, его бы уже убрали»

26 октября 2017, 19:36
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию в «Краснодаре» и высказался о возможной отставке главного тренера «быков» Игоря Шалимова.

«Со сложившейся ситуацией в первую очередь должен разбираться тренер. Если команда не сумеет с этим справиться и будет продолжать терять очки, то руководству клуба придeтся заниматься Шалимовым.

То есть перед «Краснодаром» может встать проблема главного тренера. Если до зимней паузы ситуация не изменится, вполне возможна отставка.

Мне кажется, если бы у «Краснодара» сейчас была полноценная замена Шалимову, они бы его уже убрали. Видимо, пока не нашли подходящего тренера», — сказал Бубнов на своем ютуб-канале.

«Краснодар» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 14 туров. Команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (14)
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oyabun
1509038149
А Шалимов получается настолько особенный тренер, что ему никак невозможно найти замену? Что за ерунда? Он, что - Моуриньо, Гвардиола или Конте? Уже только самый ленивый не высказался по поводу того, что Шалимова надо менять. Во благо замечательного клуба Краснодар. Или остался еще кто то, кто считает что 5 поражений подряд это нормально? Если такие еще остались, то могу напомнить, что в конце прошедшего сезона Краснодар точно так же потерпел серию поражений. Так что это отнюдь не случайный временный спад. Тенденция, однако. Как вывод, чем скорее поменяют тренера, тем раньше команда начнет выздоравливать. Имхо, моё мнение.
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belarus-gomel
1509038843
Шалимов слил Краснодар... гнать его из команды нужно было уже давно!!!
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sochi-2013
1509039325
Лучше - (минуса) даже 0.
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<Бывший Футболист>
1509039759
ошибка краснодара в отставке Олега Кононова!
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VVM1964
1509041608
Я ДУМАЮ ЭТО СВЕРШИТСЯ В ЗИМНЮЮ ПАУЗУ .
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Krasnodar 123
1509044346
С приходом этого НАПОЛЕОНЧИКА Шалимова Краснодар играет все хуже и хуже это ФАКТ! С Шалимовым в роли главного тренера -- путь в никуда Кто вообще решил что он тренер? Кого он тренеровал? Где его успехи? Уралан из Элисты его потолок!
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shattyn
1509045879
Григоряна на замену замену
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prezent2017
1509050387
Нет замены, вылетайте в ФНЛ. Там как раз его место.
Ответить
ribavadim
1509066705
Кононова попросили...
Ответить
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