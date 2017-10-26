Бубнов: «Шалимов? Если бы у «Краснодара» была полноценная замена, его бы уже убрали»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию в «Краснодаре» и высказался о возможной отставке главного тренера «быков» Игоря Шалимова.

«Со сложившейся ситуацией в первую очередь должен разбираться тренер. Если команда не сумеет с этим справиться и будет продолжать терять очки, то руководству клуба придeтся заниматься Шалимовым.

То есть перед «Краснодаром» может встать проблема главного тренера. Если до зимней паузы ситуация не изменится, вполне возможна отставка.

Мне кажется, если бы у «Краснодара» сейчас была полноценная замена Шалимову, они бы его уже убрали. Видимо, пока не нашли подходящего тренера», — сказал Бубнов на своем ютуб-канале.

«Краснодар» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 14 туров. Команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России.