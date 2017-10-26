Федун – после победы: «Мельгарехо оживает, Давыдов тоже понравился»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун подвел итог победе над «Спартаком-Нальчик» в матче 1/8 финала Кубка России.

«Было чуть-чуть сложнее, чем ожидали. Кутепова с первым голом я уже поздравил. Раз счет такой — значит, ход матча отражает. Два пропущенных — это очень плохо. Играла команда РФПЛ против команды второй лиги. Но «Спартак-Нальчик» тоже молодцы. Бились.

Игра Мельгарехо? Оживает парень. Лучшим был Мельгарехо, но Денис Давыдов мне тоже понравился», — сказал Федун.

В четвертьфинале турнира красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».