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    В Испании сообщили о готовности «Ливерпуля» продать Коутиньо «Барселоне» за 135 миллионов

    «Барселона» продолжает попытки приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Как сообщается, испанский клуб провел в понедельник переговоры с представителями игрока. Агенты бразильца заверили, что «Ливерпуль» пойдет на продажу хавбека в январе за 135 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее английский клуб отклонил три предложения каталонцев. Сам футболист хотел бы перейти в «Барселону», о чем уже уведомил свою нынешнюю команду. При этом каталонцы хотели бы осуществить сделку, которая основывалась бы не на выплате озвученной цифры, а составить контракт с целым рядом бонусов за различные достижения.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.10.2017 15:45
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 25 октября 2017, 20:17

      Возможно. Владелец команды Джон Генри расчетливый скряга и прошел слух,что он собирается продать " Ливерпуль". Так почему бы не срубить ещё бабла?

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 25 октября 2017, 18:44

      135 миллионов фунтов стерлингов за футболиста...мир сходит с ума...

      0
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 25 октября 2017, 17:54

      дорога ложка к обеду,а после обеда ей тока в *Опе ковыряться...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 17:49

      да опять уток запускают бесконечных))

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 октября 2017, 17:45

      Да

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 17:00

      Да пусть идет. За такое бабло можно 5 игроков купить, молодых и перспективных.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > prezent2017 26 октября 2017, 10:31

      ливерпуль таких и покупает, и поэтому ничего не может выиграть, а остаётся просто вечно перспективным клубом

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol > dolf666 27 октября 2017, 00:15

      Разбегаются еще молодые. А скупать старье тоже не дело.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > paracetamol 27 октября 2017, 12:47

      это будет бесконечный круг перспективности. накупят молодых, только разыграются и их тут же расхватают Барселоны и т.д., вместо них опять купят молодых, и опять тоже самое))

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 25 октября 2017, 16:37

      Чего они все этого Коутиньо то мурыжат?Была на пике цена....А с такой игрой Ливера, скоро сам себя за десяток лямов выкупать будет.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 25 октября 2017, 16:26

      Дикие цены в футболе, Коутиньо может и хорошо, но 135...

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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 16:09

      В Испании сообщили, в Англии не подтвердили, а во Франции пробуют опровергнуть...))

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 октября 2017, 16:07

      В Испании сообщили одно. А во Франции другое. Якобы Псж делает все для того что бы Коутинью не переходил в Барсу. Очень болезненно видимо им было после 1-6 на Камп ноу.... Вот и готовы поднаср.а.т.ь при любой возможности.

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