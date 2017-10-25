В Испании сообщили о готовности «Ливерпуля» продать Коутиньо «Барселоне» за 135 миллионов

«Барселона» продолжает попытки приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Как сообщается, испанский клуб провел в понедельник переговоры с представителями игрока. Агенты бразильца заверили, что «Ливерпуль» пойдет на продажу хавбека в январе за 135 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее английский клуб отклонил три предложения каталонцев. Сам футболист хотел бы перейти в «Барселону», о чем уже уведомил свою нынешнюю команду. При этом каталонцы хотели бы осуществить сделку, которая основывалась бы не на выплате озвученной цифры, а составить контракт с целым рядом бонусов за различные достижения.