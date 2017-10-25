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  • В Испании сообщили о готовности «Ливерпуля» продать Коутиньо «Барселоне» за 135 миллионов

В Испании сообщили о готовности «Ливерпуля» продать Коутиньо «Барселоне» за 135 миллионов

25 октября 2017, 15:45
14

«Барселона» продолжает попытки приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Как сообщается, испанский клуб провел в понедельник переговоры с представителями игрока. Агенты бразильца заверили, что «Ливерпуль» пойдет на продажу хавбека в январе за 135 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее английский клуб отклонил три предложения каталонцев. Сам футболист хотел бы перейти в «Барселону», о чем уже уведомил свою нынешнюю команду. При этом каталонцы хотели бы осуществить сделку, которая основывалась бы не на выплате озвученной цифры, а составить контракт с целым рядом бонусов за различные достижения.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (14)
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Sterh
1508936622
Рыло-то треснет... 135.. еще и фунтов
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Jenea83
1508936829
В Испании сообщили одно. А во Франции другое. Якобы Псж делает все для того что бы Коутинью не переходил в Барсу. Очень болезненно видимо им было после 1-6 на Камп ноу.... Вот и готовы поднаср.а.т.ь при любой возможности.
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insider_retro
1508936959
В Испании сообщили, в Англии не подтвердили, а во Франции пробуют опровергнуть...))
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Патронташ
1508938674
Чего они все этого Коутиньо то мурыжат?Была на пике цена....А с такой игрой Ливера, скоро сам себя за десяток лямов выкупать будет.
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prezent2017
1508940045
Да пусть идет. За такое бабло можно 5 игроков купить, молодых и перспективных.
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Александр ЗА
1508942731
Да
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OfaZavr
1508942956
да опять уток запускают бесконечных))
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koli4ka
1508943283
дорога ложка к обеду,а после обеда ей тока в *Опе ковыряться...
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Серега М.
1508946244
135 миллионов фунтов стерлингов за футболиста...мир сходит с ума...
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Nimnul
1508951839
Возможно. Владелец команды Джон Генри расчетливый скряга и прошел слух,что он собирается продать " Ливерпуль". Так почему бы не срубить ещё бабла?
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