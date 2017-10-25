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    Осинов: «Кубок России – самый близкий путь «Ростова» к Европе»

    Бывший полузащитник «Ростова», ныне советник генерального директора клуба Михаил Осинов объяснил, почему не стоит наплевательски относиться к Кубку России. По его словам, для многих клубом этот турнир является единственной возможностью оказаться в еврокубках.

    «Безусловно, Кубок России – это самый близкий путь к Европе. Я считаю, многие команды РФПЛ поступают неправильно, наплевательски относясь к этому турниру. Полагаю, «Ростов» и «Амкар» в среду сделают все возможное, чтобы пройти в четвертьфинал. Для них этот турнир – реальный шанс на попадание в еврокубки.

    У всех бывают трудные времена. И «Ростов» здесь не исключение. Надеюсь, в ближайшее время команда исправит свое турнирное положение. Кубок России – это другой турнир, нежели чемпионат России. Тут одно поражение лишает тебя титула, а в национальном первенстве всегда можно исправить ситуацию. Уверен, «Ростов» правильно делает, что всерьез относится к Кубку и хочет повторить успех 2014 года. Тем более сейчас у команды неплохая сетка – с топ-клубом она может столкнуться только в финальном матче. Таким шансом надо пользоваться», – считает Осинов.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Амкар» состоится в среду, 25 октября, в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.10.2017 07:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 октября 2017, 14:44

      Все команды, которые попадут в четверть финал будут думать, так же. Так что прогулки не получится.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 октября 2017, 12:13

      И поэтому, Ростову - только победы!!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2017, 11:57

      Удачи Ростову и победы!!!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 октября 2017, 11:41

      Тоже самое можно сказать про любую из оставшихся команд

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 25 октября 2017, 09:31

      Я сегодня за А. ,удачи им !!!

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 октября 2017, 08:27

      Удачи сильнейшему!

      0
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