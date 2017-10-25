Осинов: «Кубок России – самый близкий путь «Ростова» к Европе»

Бывший полузащитник «Ростова», ныне советник генерального директора клуба Михаил Осинов объяснил, почему не стоит наплевательски относиться к Кубку России. По его словам, для многих клубом этот турнир является единственной возможностью оказаться в еврокубках.

«Безусловно, Кубок России – это самый близкий путь к Европе. Я считаю, многие команды РФПЛ поступают неправильно, наплевательски относясь к этому турниру. Полагаю, «Ростов» и «Амкар» в среду сделают все возможное, чтобы пройти в четвертьфинал. Для них этот турнир – реальный шанс на попадание в еврокубки.

У всех бывают трудные времена. И «Ростов» здесь не исключение. Надеюсь, в ближайшее время команда исправит свое турнирное положение. Кубок России – это другой турнир, нежели чемпионат России. Тут одно поражение лишает тебя титула, а в национальном первенстве всегда можно исправить ситуацию. Уверен, «Ростов» правильно делает, что всерьез относится к Кубку и хочет повторить успех 2014 года. Тем более сейчас у команды неплохая сетка – с топ-клубом она может столкнуться только в финальном матче. Таким шансом надо пользоваться», – считает Осинов.

Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Амкар» состоится в среду, 25 октября, в 18:30 по московскому времени.