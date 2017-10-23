Эвертон уволил Кумана. «Локомотив» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня

Мбаппе выиграл приз Golden Boy.

Оба клуба из Манчестера хотят купить Умтити.

Конте планирует усилить «Челси» покупкой Бэйла.

Неймар рассказал в подробностях, чем в него кидались с трибун «Велодрома».

Глушаков забил третий по красоте гол в третьем туре ЛЧ.

«Эвертон» уволил Рональда Кумана и остался без тренера.

В СМИ появилась новая информация о реализации билетов на игру «Севилья» – «Спартак».

В МЛС произошел очень забавный эпизод с участием Алтидора и Джовинко.

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«Локомотив» выиграл у «Краснодара» и возглавил таблицу РФПЛ.