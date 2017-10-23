Эвертон уволил Кумана. «Локомотив» – первый в РФПЛ. Дайджест событий дня

Мбаппе выиграл приз Golden Boy.
Оба клуба из Манчестера хотят купить Умтити.
Конте планирует усилить «Челси» покупкой Бэйла.
Неймар рассказал в подробностях, чем в него кидались с трибун «Велодрома».
Глушаков забил третий по красоте гол в третьем туре ЛЧ.
«Эвертон» уволил Рональда Кумана и остался без тренера.
В СМИ появилась новая информация о реализации билетов на игру «Севилья» – «Спартак».
В МЛС произошел очень забавный эпизод с участием Алтидора и Джовинко.
Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров.
«Локомотив» выиграл у «Краснодара» и возглавил таблицу РФПЛ.
Источник: Бомбардир.ру