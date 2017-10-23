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    Гол Джеко признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов. Глушаков – третий

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко стал автором самого красивого гола в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. За боснийца, поразившего ворота «Челси» (3:3) в гостевом матче, проголосовало 25% респондентов.

    На втором месте расположился хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич (24%), отличившийся прямым ударом со штрафного во встрече против «Спортинга» (2:1).

    Третье место досталось полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову (20%), эффектно замкнувшему подачу с фланга ударом с лета в поединке с «Севильей» (5:1).

    Источник: УЕФА

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    23.10.2017 15:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya 24 октября 2017, 10:38

      круто что второй матч подрят наши игроки попадают в тройку призеров. Жаль правда что тут чаще голосуют по клубному приципу.

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 24 октября 2017, 03:11

      Сто процентов

      0
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 23 октября 2017, 19:35

      как же Промес?

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 октября 2017, 17:28

      Согласен.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 октября 2017, 17:13

      Не понятно что за рейтинг , и кто за него голосует ... Радует то . что наши начали в эти рейтинги попадать !

      5
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 23 октября 2017, 17:12

      Отличный голешник

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