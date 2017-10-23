Гол Джеко признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов. Глушаков – третий

круто что второй матч подрят наши игроки попадают в тройку призеров. Жаль правда что тут чаще голосуют по клубному приципу.
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко стал автором самого красивого гола в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. За боснийца, поразившего ворота «Челси» (3:3) в гостевом матче, проголосовало 25% респондентов.
На втором месте расположился хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич (24%), отличившийся прямым ударом со штрафного во встрече против «Спортинга» (2:1).
Третье место досталось полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову (20%), эффектно замкнувшему подачу с фланга ударом с лета в поединке с «Севильей» (5:1).
GIF-ГЛ! @fcsm_official#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 3-й тур. #СпартакСевилья #SpartakSevilla 3:1 67' @DGlushakov8 pic.twitter.com/rRjorymCJV— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.