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  • Гол Джеко признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов. Глушаков – третий

Гол Джеко признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов. Глушаков – третий

23 октября 2017, 15:15
6

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко стал автором самого красивого гола в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. За боснийца, поразившего ворота «Челси» (3:3) в гостевом матче, проголосовало 25% респондентов.

На втором месте расположился хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич (24%), отличившийся прямым ударом со штрафного во встрече против «Спортинга» (2:1).

Третье место досталось полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову (20%), эффектно замкнувшему подачу с фланга ударом с лета в поединке с «Севильей» (5:1).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Рома Челси Спартак Севилья Ювентус Олимпиакос Глушаков Денис Джеко Эдин Пьянич Миралем
Комментарии (6)
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Dennis_Bergkamp
1508767920
Отличный голешник
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dok66
1508768023
Не понятно что за рейтинг , и кто за него голосует ... Радует то . что наши начали в эти рейтинги попадать !
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Ще Гевара
1508768930
Согласен.
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Rooney102
1508776503
как же Промес?
Ответить
mishavandit
1508803911
Сто процентов
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Aritmiya
1508830683
круто что второй матч подрят наши игроки попадают в тройку призеров. Жаль правда что тут чаще голосуют по клубному приципу.
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