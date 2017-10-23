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  • В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного

В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного

23 октября 2017, 20:00
11

«Торонто» сыграл вничью 2:2 с «Атлантой Юнайтед» в выездном матче регулярного сезона чемпионата США.

Нападающий Жози Алтдиор сравнял счет (1:1) на 60-й минуте. Во время празднования гола зритель сектора хозяев бросил в американца стакан с пивом. Полузащитник Себастьян Джовинко поднял стакан, допил пиво и выбросил обратно.

На 84-й минуте итальянец установил окончательный счет ударом со штрафного.

«Торонто» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Источник: Twitter
США. МЛС Атланта Юнайтед Торонто Джовинко Себастьян Алтидор Жози
Комментарии (11)
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insider_retro
1508778650
В основе блестящего удара, возможно, был глоток живительной влаги!!...))
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multiscan
1508778968
Гол следует отменить, т.к. он забит после принятия допинга! "Торонто" засчитать техпоражение 0:3!
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Munez89
1508779327
Нам срать на МЛС, США даже на ЧМ не прошли, зачем нам нарезки из их чемпионата? В Китае не меньше звёзд играет, но что то нарезов раза в 3 поменьше)
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vick-north-west
1508781508
А если б не выпил, то может и выиграли бы 3:2.
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Chesn0k
1508783707
пивка для рывка, водочки для обводочки)
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Черкизовский Кот
1509392445
После стакана штрафного забил со штрафного!!!
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