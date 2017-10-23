В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного

После стакана штрафного забил со штрафного!!!
«Торонто» сыграл вничью 2:2 с «Атлантой Юнайтед» в выездном матче регулярного сезона чемпионата США.
Нападающий Жози Алтдиор сравнял счет (1:1) на 60-й минуте. Во время празднования гола зритель сектора хозяев бросил в американца стакан с пивом. Полузащитник Себастьян Джовинко поднял стакан, допил пиво и выбросил обратно.
На 84-й минуте итальянец установил окончательный счет ударом со штрафного.
«Торонто» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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— Planet Fútbol (@si_soccer) 23 октября 2017 г.
Giovinco with a banger free-kick!! pic.twitter.com/ftlrgiu4LE— Toronto Italians (@TDOT_Italians) 22 октября 2017 г.