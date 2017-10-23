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    В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного

    «Торонто» сыграл вничью 2:2 с «Атлантой Юнайтед» в выездном матче регулярного сезона чемпионата США.

    Нападающий Жози Алтдиор сравнял счет (1:1) на 60-й минуте. Во время празднования гола зритель сектора хозяев бросил в американца стакан с пивом. Полузащитник Себастьян Джовинко поднял стакан, допил пиво и выбросил обратно.

    На 84-й минуте итальянец установил окончательный счет ударом со штрафного.

    «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Источник: Twitter

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    23.10.2017 20:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 30 октября 2017, 22:40

      После стакана штрафного забил со штрафного!!!

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2017, 21:35

      пивка для рывка, водочки для обводочки)

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 октября 2017, 20:58

      А если б не выпил, то может и выиграли бы 3:2.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 23 октября 2017, 20:22

      Нам срать на МЛС, США даже на ЧМ не прошли, зачем нам нарезки из их чемпионата? В Китае не меньше звёзд играет, но что то нарезов раза в 3 поменьше)

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 октября 2017, 20:16

      Гол следует отменить, т.к. он забит после принятия допинга! "Торонто" засчитать техпоражение 0:3!

      0
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      Рейтинг: +70678

      insider_retro 23 октября 2017, 20:10

      В основе блестящего удара, возможно, был глоток живительной влаги!!...))

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 23 октября 2017, 20:49

      Может нашим в перерыве по стаканчику пива наливать? Игра будет зрелищнее!

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      Рейтинг: +70678

      insider_retro > cska-62 23 октября 2017, 20:51

      О, дааа... Игру развезёт в дрызг!!..)))

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 23 октября 2017, 20:53

      Дзюба: "И как в армии, кто выше 191 см, тому двойную порцию!".

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      Рейтинг: +70678

      insider_retro > cska-62 23 октября 2017, 20:56

      Иностранцы тоже потребуют преференций!!... Скажут, что от царя Петра повелось превеликое почтение иноземцам!..)) В общем, никто не откажется... И футбол отойдёт на второй план...))
      А потом начнётся братание...
      А потом - сложно даже предположить...))

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > cska-62 23 октября 2017, 22:05

      Судя по игре наших, они каждый день с утра по паре литров пропускают )))

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