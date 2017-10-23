В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного

«Торонто» сыграл вничью 2:2 с «Атлантой Юнайтед» в выездном матче регулярного сезона чемпионата США.

Нападающий Жози Алтдиор сравнял счет (1:1) на 60-й минуте. Во время празднования гола зритель сектора хозяев бросил в американца стакан с пивом. Полузащитник Себастьян Джовинко поднял стакан, допил пиво и выбросил обратно.

На 84-й минуте итальянец установил окончательный счет ударом со штрафного.

«Торонто» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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